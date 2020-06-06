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Культура
2020-06-06T05:20
https://ria.ru/20200606/1572551959.html
Оркестр Юрия Башмета выступит на Мамаевом кургане в день парада Победы
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РИА Новости

Оркестр Юрия Башмета выступит на Мамаевом кургане в день парада Победы

05:19 06.06.2020 (обновлено: 05:20 06.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЮрий Башмет
Юрий Башмет
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Юрий Башмет. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 июн – РИА Новости. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета выступит на Мамаевом кургане в день парада Победы 24 июня, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что отложенный из-за коронавируса парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня. Позже в ЮВО сообщили, что на территории округа в этот день пройдут военные парады в 10 городах, в том числе в Волгограде.
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Концерт изначально должен был состояться 8 мая, но был отменен из-за введенного в регионе режима самоизоляции.
"Оркестр под управлением Башмета выступит 24 июня", - сказали РИА Новости в администрации.
Директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко подтвердил РИА Новости эту информацию, сообщив, что в концерте примут участие около 80 музыкантов от 10 до 22 лет из разных городов России, в том числе и из Волгограда. "Будет очень большой концерт с участием Всероссийского юношеского оркестра Юрия Башмета, классических музыкантов, ведущих российских актеров, которые будут исполнять песни военных лет. Будет специальная подготовленная программа", - сообщил Гринченко.
По его словам, на Мамаевом кургане начали возводить декорации, будут и проекционные экраны, кроме того, планируется провести 3д-мэппинг шоу – видеоинсталляцию на монументе "Родина-мать зовет!". На вопрос РИА Новости, пройдет ли концерт со зрителями или без, Гринченко ответил, что пока это обсуждается с Роспотребнадзором.
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КультураПарад ПобедыЮрий БашметМамаев курган
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