Оркестр Юрия Башмета выступит на Мамаевом кургане в день парада Победы

Директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко подтвердил РИА Новости эту информацию, сообщив, что в концерте примут участие около 80 музыкантов от 10 до 22 лет из разных городов России, в том числе и из Волгограда. "Будет очень большой концерт с участием Всероссийского юношеского оркестра Юрия Башмета, классических музыкантов, ведущих российских актеров, которые будут исполнять песни военных лет. Будет специальная подготовленная программа", - сообщил Гринченко.