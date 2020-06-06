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2020-06-06T05:13
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Минюст США расследует смерть заключенного после применения баллончика
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РИА Новости

Минюст США расследует смерть заключенного после применения баллончика

05:13 06.06.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США начало расследование смерти заключенного в центре содержания под стражей в Нью-Йорке, против которого сотрудники применили перцовый баллончик, передает телеканал NBC.
Ранее сообщалось, что заключенный федерального центра содержания под стражей в Бруклине Джамел Флойд в среду разбил окно двери камеры металлическим предметом, после чего охранники применили против него перцовый баллончик, и Флойд потерял сознание. Медицинский персонал сначала попытался оказать ему первую помощь, затем мужчину доставили в больницу, где он скончался.
Генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц заявил, что его офис расследует обстоятельства смерти заключенного Джамела Флойда, указывает NBC.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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