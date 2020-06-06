Минюст США расследует смерть заключенного после применения баллончика

Ранее сообщалось, что заключенный федерального центра содержания под стражей в Бруклине Джамел Флойд в среду разбил окно двери камеры металлическим предметом, после чего охранники применили против него перцовый баллончик, и Флойд потерял сознание. Медицинский персонал сначала попытался оказать ему первую помощь, затем мужчину доставили в больницу, где он скончался.