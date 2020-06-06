В Калифорнии съемки фильмов могут возобновиться с 12 июня

"Производство музыки, телевидения и кино может возобновиться в Калифорнии, как рекомендуется, не ранее 12 июня и (должно – ред.) подлежать утверждению со стороны инспекторов системы здравоохранения округов в рамках компетенции деятельности", - заявляет департамент.