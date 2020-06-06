Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-06T05:11
https://ria.ru/20200606/1572551910.html
В Калифорнии съемки фильмов могут возобновиться с 12 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/148002/31/1480023100_0:204:2049:1356_1036x0_80_0_0_3a0d53aca65fc0c3090c01a1be8cd8dd.jpg
РИА Новости

В Калифорнии съемки фильмов могут возобновиться с 12 июня

05:11 06.06.2020
300
© Flickr / Kai Lehmann thank you for +850k viewsГолливуд в Лос-Анджелесе, США
Голливуд в Лос-Анджелесе, США
© Flickr / Kai Lehmann thank you for +850k views
Голливуд в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Съемки фильмов и телевизионных передач могут возобновить в американском штате Калифорния с 12 июня после приостановки на фоне пандемии коронавируса, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на канцелярию губернатора Гевина Ньюсома.
Как отмечает департамент общественного здравоохранения штата, возобновить кино-, теле- и музыкальное производство можно будет лишь после утверждения инспектором системы здравоохранения.
"Производство музыки, телевидения и кино может возобновиться в Калифорнии, как рекомендуется, не ранее 12 июня и (должно – ред.) подлежать утверждению со стороны инспекторов системы здравоохранения округов в рамках компетенции деятельности", - заявляет департамент.
"Чтобы снизить риск передачи COVID-19 … актерский состав, съемочная группа и другие работники индустрии должны соблюдать протоколы безопасности, согласованные работниками и руководством, которые могут быть еще более усилены инспекторами здравоохранения округов", - добавляется в заявлении.
Кадр из фильма Иезавель
30 марта, 06:50Культура
Кинокритик выбрал лучшие фильмы "Золотого века Голливуда" о пандемиях
300001
Обсудить 0
КультураКалифорнияСША
Рекомендуем
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Россия рассчитывает на прекращение огня в Ливии с 8 июня
Ситуация в Ливии
Президент Египта объявил о новой инициативе по перемирию в Ливии
Журналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США
В США правозащитники заинтересовались атакой на журналиста РИА Новости
Электронное табло с символикой доллара в Москве
Эксперты объяснили, почему доллар стал основной резервной валютой в мире
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару пригрозил выходом Бразилии из ВОЗ
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково
Ученые нашли недорогой препарат, способный помочь при лечении COVID-19
Проект международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway
НАСА заключило контракт на создание жилого блока окололунной станции
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6,5 миллиона
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
СМИ сообщили о задержании в США полицейских, толкнувших пожилого мужчину
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
СМИ: решение Трампа о выводе военных застало врасплох власти Германии
Американская скорая помощь. Архивное фото
В США разбился двухмоторный самолет
Полицейский
В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Лента новостейМолния