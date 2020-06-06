В Калифорнии съемки фильмов могут возобновиться с 12 июня

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Съемки фильмов и телевизионных передач могут возобновить в американском штате Калифорния с 12 июня после приостановки на фоне пандемии коронавируса, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на канцелярию губернатора Гевина Ньюсома.
Как отмечает департамент общественного здравоохранения штата, возобновить кино-, теле- и музыкальное производство можно будет лишь после утверждения инспектором системы здравоохранения.
"Производство музыки, телевидения и кино может возобновиться в Калифорнии, как рекомендуется, не ранее 12 июня и (должно – ред.) подлежать утверждению со стороны инспекторов системы здравоохранения округов в рамках компетенции деятельности", - заявляет департамент.
"Чтобы снизить риск передачи COVID-19 … актерский состав, съемочная группа и другие работники индустрии должны соблюдать протоколы безопасности, согласованные работниками и руководством, которые могут быть еще более усилены инспекторами здравоохранения округов", - добавляется в заявлении.