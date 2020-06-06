НАСА заключило контракт на создание жилого блока окололунной станции

HALO, по проекту, станет местом проживания экипажа по прибытии на окололунную станцию. Планируется, что он будет размером с небольшую квартиру-студию и обеспечит совместно с кораблем Orion обитаемую среду для людей. Ожидается, что подробности о жилом модуле окололунной станции станут известны после утверждения проекта НАСА, но до начала его производства.