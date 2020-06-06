Болсонару пригрозил выходом Бразилии из ВОЗ

"Я говорю Вам прямо сейчас, Соединенные Штаты покинули ВОЗ, и мы рассматриваем (эту возможность – ред.) в будущем. Либо ВОЗ работает без идеологической предвзятости, либо мы тоже уходим", - приводит агентство слова президента.