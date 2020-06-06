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2020-06-06T04:57
https://ria.ru/20200606/1572551782.html
Болсонару пригрозил выходом Бразилии из ВОЗ
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РИА Новости

Болсонару пригрозил выходом Бразилии из ВОЗ

04:57 06.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил выходом своей страны из Всемирной организации здравоохранения, обвинив ВОЗ в идеологической предвзятости, сообщает агентство Франс Пресс.
"Я говорю Вам прямо сейчас, Соединенные Штаты покинули ВОЗ, и мы рассматриваем (эту возможность – ред.) в будущем. Либо ВОЗ работает без идеологической предвзятости, либо мы тоже уходим", - приводит агентство слова президента.
Президент США Дональд Трамп заявил 29 мая, что страна прекращает отношения со Всемирной организацией здравоохранения.
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Жаир БолсонаруВОЗБразилияВ мире
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