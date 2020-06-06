Японский врач оценил вероятность второй волны COVID-19 в 90%

ТОКИО, 6 июн - РИА Новости, Ксения Нака. Популярный в Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато считает, что вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19 составляет около 90%, а произойти она может уже летом.

"Вероятность второй волны заражений новым типом коронавирусной инфекции – большая, около 90%, то есть почти наверняка. Более того, если второй волны не произойдет, будем считать, что нам повезло. Но определить, когда она придет, очень сложно. Скорее всего, это будет осенью или зимой. Но вполне может случиться и так, что вторая волна придет и раньше – в июле или августе", - сказал Сато, автор пособия для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе.

Он не согласен с мнением, что летом второй волны быть не может или что вирус летом исчезнет.

Он считает, что в случае с коронавирусом все может произойти совсем не так, как было в первой половине XX века при пандемии "испанки", когда между волнами был промежуток около полугода – "это может произойти и через три недели".

Признаки второй волны

Основным признаком того, что пришла вторая волна COVID-19, а не разовая вспышка, является, по мнению специалиста, одновременное возникновение очагов заражения в разных регионах страны.

Одной из главных опасностей второй волны Сато видит в том, что большинство населения не переболело новой коронавирусной инфекцией: если произойдет резкий рост заболеваний и система здравоохранения не будет успевать реагировать, это приведет к росту смертельных случаев.

"Еще один момент – это мутации самого вируса. Сейчас он распространился в Южной Америке, там могут быть мутации. Не исключено, что в результате мутаций вирус станет более смертоносным", - сказал врач.

По его словам, нельзя исключать и влияние позитивных факторов, одним из которых он считает накопленный человечеством опыт и лучшую подготовленность системы здравоохранения.

"В первой волне мы все еще не знали, что нужно делать, и действовали методом проб и ошибок. А сейчас мы уже знаем, важно только без промедления это применить при необходимости. Можно сказать, что если вторая волна будет меньше, чем первая, то это во многом будет за счет того, что мы больше знаем и более ответственны. Я очень надеюсь на это", - сказал эксперт.

Что делать

Сато дал несколько рекомендаций, как готовиться ко второй волне заражений. По его словам, между волнами важно четкое разграничение: "строго придерживаться самоизоляции, когда это необходимо, и снимать ограничения, когда это возможно".

"Необходимо переключение на OFF и ON. Чтобы пока вирус притих, можно было бы по возможности вернуться к прежней жизни, а когда заражение вновь расширится, ограничить себя. Иначе люди просто не выдержат", - пояснил эксперт.

Основные рекомендации для каждого в целом остаются теми же - избегать непроветриваемых тесных помещений, большого скопления людей, близкого расстояния между людьми, мыть руки, носить маски.

"Что касается государства, то нужно, чтобы оно было готово при росте заболеваний быстро переключиться и переориентировать обычные палаты и больницы под специализированные на COVID-19. Чтобы и гостиницы были готовы при резком росте начать принимать легких пациентов. То есть нужно иметь запас больничных коек. Еще важный вопрос – снабжение медицинским защитным инвентарем: масками, перчатками, халатами. В этот раз всего этого не хватало, поэтому нужно уже сейчас подготовиться и запастись этими вещами", - считает Сато.