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2020-06-06T04:32
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В Калифорнии полицейских перестанут учить удушающим захватам
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РИА Новости

В Калифорнии полицейских перестанут учить удушающим захватам

04:32 06.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом поручил прекратить по всему штату обучение полицейских удушающим захватам шеи после инцидента со смертью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает ABC News.
Ньюсом дал поручение, чтобы этот прием перестали рекомендовать к преподаванию в полиции, отмечает телеканал.
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Губернатор также пообещал, что поддержит закон, предложенный одним из местных законодателей, о запрете использовать этот приём в штате в принципе, поскольку решение о его применении находится в ведении правоохранительных органов.
Ранее власти Миннеаполиса согласились запретить этот приём.
С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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