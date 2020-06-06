В Калифорнии полицейских перестанут учить удушающим захватам

Ньюсом дал поручение, чтобы этот прием перестали рекомендовать к преподаванию в полиции, отмечает телеканал.

В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста

В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста

Губернатор также пообещал, что поддержит закон, предложенный одним из местных законодателей, о запрете использовать этот приём в штате в принципе, поскольку решение о его применении находится в ведении правоохранительных органов.