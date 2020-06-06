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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T10:48
https://ria.ru/20200606/1572551505.html
Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568758023_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_16e86b000569ba71df8c433af8daaec4.jpg
РИА Новости

Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну COVID-19

04:19 06.06.2020 (обновлено: 10:48 06.06.2020)
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© РИА Новости / Ксения НакаВрач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро
Врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро
© РИА Новости / Ксения Нака
ТОКИО, 6 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато предупреждает, что при второй волне COVID-19, которую он считает почти неизбежной, заболевших может быть больше, чем при первой.

"Пока положительных реакций на тесты на антитела, которые проводят в Японии и других странах, очень мало. Это значит, что остальное население, около 99 процентов, не переболело. Таким образом, возможно, что число зараженных при второй волне будет больше, чем при первой. Когда антитела будут у 60 процентов, тогда новая волна заражений не страшна и распространения не будет, но до этого еще очень далеко", — сказал инфекционист.

В этом же он видит и одну из главных опасностей второй волны — система здравоохранения может оказаться не готовой принять огромное число пациентов сразу.

"Проблема в численности — 99 процентов не переболели, поэтому если из этого числа будет много заболевших, которым необходима госпитализация, то появятся и тяжелобольные, которых из-за нехватки мест не смогут положить в больницу. Если распространение заболевания будет стремительным, не будет коек, не хватит аппаратов искусственной вентиляции легких, врачи не смогут помочь тяжелобольным. В этой ситуации даже те жизни, которые можно было бы спасти в других условиях, спасти не удастся. Это худший сценарий. Если произойдет резкий рост заражений, то жертвы неизбежны", — отметил Сато.

Стационар на базе городской клинической больницы №31, открытый для лечения заразившихся коронавирусом
Вчера, 17:31Распространение нового коронавируса
Минздрав рассказал о подготовке коек на случай второй волны COVID-19
Он считает, что, пока проверенной временем вакцины не будет, COVID-19 может приходить волнами, а людям придется жить, чередуя периоды самоизоляции во время очередной волны и возвращения к обычной жизни на ее спаде.

"Может быть и так, что будет не только вторая волна, но и другие, и мы будем жить в сменяющих друг друга периодах самоизоляции и ослабления ограничений. Как в Корее — они опять объявили о введении режима самоизоляции из-за роста заражений. Нечто подобное, возможно, будет происходить и в других странах", — заключил эксперт.

Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более шести с половиной миллионов инфицированных, 387 тысяч из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияОбщество
Популярные комментарии
Японский Мясников...
6 июня, 06:48
Алексей Павловский
11500013
Так это всё надоело. Превратили людей в скот и загнали в стойло, и всё под видом болезни, которой может и вовсе нет.
6 июня, 07:59
ИПИван Просто Ваня
910128
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