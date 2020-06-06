Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну COVID-19

"Пока положительных реакций на тесты на антитела, которые проводят в Японии и других странах, очень мало. Это значит, что остальное население, около 99 процентов, не переболело. Таким образом, возможно, что число зараженных при второй волне будет больше, чем при первой. Когда антитела будут у 60 процентов, тогда новая волна заражений не страшна и распространения не будет, но до этого еще очень далеко", — сказал инфекционист.