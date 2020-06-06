Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

"G20 вместе с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы против пандемии COVID-19. К настоящему времени члены G20 и приглашенные страны обязались предоставить более 21 миллиарда долларов, чтобы поддержать финансирование в области здравоохранения во всем мире", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Двадцатки".