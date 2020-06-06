Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T12:14
https://ria.ru/20200606/1572551276.html
Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529595_0:0:2115:1189_1036x0_80_0_0_2a9169be5290afb7c9ef3d73691910f5.jpg
РИА Новости

Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

03:44 06.06.2020 (обновлено: 12:14 06.06.2020)
0
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Государства G20 намерены выделить на борьбу с коронавирусом более 21 миллиарда долларов.

"G20 вместе с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы против пандемии COVID-19. К настоящему времени члены G20 и приглашенные страны обязались предоставить более 21 миллиарда долларов, чтобы поддержать финансирование в области здравоохранения во всем мире", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Двадцатки".

Эти средства направят на диагностику, разработку вакцин, лечение, а также на исследования и разработки.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается более шести с половиной миллионов инфицированных, 387 тысяч из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Вчера, 18:31Распространение нового коронавируса
Трамп рассказал о "лучшей" стратегии борьбы с коронавирусом
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Большая двадцаткаВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала