Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Государства G20 намерены выделить на борьбу с коронавирусом более 21 миллиарда долларов.
"G20 вместе с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы против пандемии COVID-19. К настоящему времени члены G20 и приглашенные страны обязались предоставить более 21 миллиарда долларов, чтобы поддержать финансирование в области здравоохранения во всем мире", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Двадцатки".
Эти средства направят на диагностику, разработку вакцин, лечение, а также на исследования и разработки.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается более шести с половиной миллионов инфицированных, 387 тысяч из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.