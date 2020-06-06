В Ватикане арестовали брокера, причастного к делу о покупке недвижимости

ВАТИКАН, 6 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Представители судебно-следственных органов Представители судебно-следственных органов Ватикана в пятницу допросили и после этого арестовали брокера Джанлуиджи Торци в связи с громким делом о подозрительных финансовых операциях с зарубежной недвижимостью, в которую вовлечены некоторые служащие Госсекретариата (правительства) Ватикана, сообщила поздно вечером в пятницу служба печати Святого престола.

В сообщении пресс-службы указывается, что ордер на арест Торци был выдан в связи с "известной историей, касающейся приобретения лондонской недвижимости, в которую была вовлечена сеть компаний с участием некоторых должностных лиц Государственного секретариата".

Согласно этой информации, Торци были предъявлены обвинения в вымогательстве, хищениях и злостном мошенничестве. В соответствии с ватиканскими законами за совершение этих преступлений дельцу может грозить наказание до 12 лет лишения свободы. В настоящее время он содержится в специальном помещении казарм жандармерии государства-города.

Громкий скандал вокруг подозрительных финансовых операций, связанный с приобретением дорогостоящей недвижимости в Лондоне , разразился в Ватикане в начале октября 2019 года. Речь идет о беспрецедентном расследовании нецелевого расходования средств для зарубежных инвестиций. В деле фигурируют влиятельные чиновники Римской курии, в том числе Госсекретариата.

Выступая 15 февраля на традиционной церемонии открытия судебного года в Ватикане, папа Римский Франциск упомянул о "подозрительных финансовых операциях, которые плохо сочетаются с природой и конечными целями Церкви и вызвали дезориентацию и тревогу в общине верующих".

В рамках расследования данного дела в октябре прошлого года изъятие документов было проведено в некоторых подразделениях Госсекретариата и Службы финансовой информации (AIF). Специальным распоряжением главы жандармерии Ватикана Доменико Джани от исполнения своих обязанностей были отстранены пять влиятельных чиновников Римской курии, в том числе монсеньор Мауро Карлино из Госсекретариата и директор AIF Томмазо Ди Руцца. Однако подписанный Джани документ непонятным образом попал в итальянские СМИ, после чего глава жандармерии был вынужден уйти в отставку.