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2020-06-06T03:31
https://ria.ru/20200606/1572551161.html
В Ватикане арестовали брокера, причастного к делу о покупке недвижимости
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РИА Новости

В Ватикане арестовали брокера, причастного к делу о покупке недвижимости

03:31 06.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГород - государство Ватикан
Город - государство Ватикан
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Город - государство Ватикан. Архивное фото
ВАТИКАН, 6 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Представители судебно-следственных органов Ватикана в пятницу допросили и после этого арестовали брокера Джанлуиджи Торци в связи с громким делом о подозрительных финансовых операциях с зарубежной недвижимостью, в которую вовлечены некоторые служащие Госсекретариата (правительства) Ватикана, сообщила поздно вечером в пятницу служба печати Святого престола.
В сообщении пресс-службы указывается, что ордер на арест Торци был выдан в связи с "известной историей, касающейся приобретения лондонской недвижимости, в которую была вовлечена сеть компаний с участием некоторых должностных лиц Государственного секретариата".
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Согласно этой информации, Торци были предъявлены обвинения в вымогательстве, хищениях и злостном мошенничестве. В соответствии с ватиканскими законами за совершение этих преступлений дельцу может грозить наказание до 12 лет лишения свободы. В настоящее время он содержится в специальном помещении казарм жандармерии государства-города.
Громкий скандал вокруг подозрительных финансовых операций, связанный с приобретением дорогостоящей недвижимости в Лондоне, разразился в Ватикане в начале октября 2019 года. Речь идет о беспрецедентном расследовании нецелевого расходования средств для зарубежных инвестиций. В деле фигурируют влиятельные чиновники Римской курии, в том числе Госсекретариата.
Выступая 15 февраля на традиционной церемонии открытия судебного года в Ватикане, папа Римский Франциск упомянул о "подозрительных финансовых операциях, которые плохо сочетаются с природой и конечными целями Церкви и вызвали дезориентацию и тревогу в общине верующих".
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В рамках расследования данного дела в октябре прошлого года изъятие документов было проведено в некоторых подразделениях Госсекретариата и Службы финансовой информации (AIF). Специальным распоряжением главы жандармерии Ватикана Доменико Джани от исполнения своих обязанностей были отстранены пять влиятельных чиновников Римской курии, в том числе монсеньор Мауро Карлино из Госсекретариата и директор AIF Томмазо Ди Руцца. Однако подписанный Джани документ непонятным образом попал в итальянские СМИ, после чего глава жандармерии был вынужден уйти в отставку.
В феврале этого года компетентные органы Ватикана произвели изъятие "документов и информационных устройств" у еще одного видного куриального прелата Альберто Перласки, который в прошлом был главой административной службы первого отдела Госсекретариата. Тогда служба печати Святого престола отметила, что эти действия были проведены после первых допросов лиц, которые находятся под следствием по делу о подозрительных инвестициях.
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