Правящая партия Северной Македонии отвергла идею о премьере-албанце

БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Лидер правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Лидер правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Северной Македонии Зоран Заев отверг предложение бывшего полевого командира албанских отрядов и лидера парламентского Демократического союза интеграции (DUI) Али Ахмети об избрании новым премьером этнического албанца.

В Северной Македонии возможно проведение 5 июля парламентских выборов, перенесенных с апреля из-за пандемии коронавируса. Коалиционный партнер правящего СДСМ Ахмети на 18-летие крупнейшей партии местных албанцев в пятницу заявил, что с окончания вооруженного конфликта с македонскими властями в 2001 году им удалось добиться многого в стране и пришло время "избрать первого премьера-албанца".

"В нашей стране получить мандат на формирование правительства может каждый гражданин, который обеспечит поддержку минимум 61 депутата. По конституции, депутаты Собрания (парламента) выбираются волей граждан, а не по национальной принадлежности", - разместил Заев заявление в Facebook.

"Если СДСМ победит на выборах, я – кандидат на пост премьера, и буду премьером, который одинаково борется за лучшую жизнь всех граждан Северной Македонии, что показал своей политикой в предыдущие годы. Поэтому, если DUI ставит такое условие для создания правящей коалиции, они не будут частью будущего правительства", - указал глава правящей партии.

Последняя перепись населения проводилась в Македонии в 2002 году, согласно ее результатам 25,5% населения составляют албанцы. Крупнейшей партией, представляющей их интересы, является DUI во главе с бывшим командующим албанских сепаратистов Ахмети.