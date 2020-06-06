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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-06-06T09:27
https://ria.ru/20200606/1572551070.html
Источник сообщил о новом переносе запуска спутника "Глонасс-К"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155206/23/1552062386_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_76c7c7cfe70475c54ef649be633d1519.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о новом переносе запуска спутника "Глонасс-К"

03:09 06.06.2020 (обновлено: 09:27 06.06.2020)
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© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"Космический аппарат "Глонасс"
Космический аппарат Глонасс
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"
Космический аппарат "Глонасс". Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" отложен на конец июля с возможностью дальнейшего переноса из-за задержек в производстве, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В мае другой источник агентства в отрасли рассказал об отсрочке старта "Глонасс-К" с конца июня на середину июля. До этого запуск намечался на май, еще раньше — на март.

"Старт отложен на конец июля, предварительно на 29-е число, но не исключен дальнейший перенос запуска из-за задержек в производстве спутника", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что доставка аппарата на космодром пока намечается в конце июня.
В пресс-службе "Роскосмоса" не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Запуск "Глонасс-К" планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
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Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016-го работает по целевому назначению.
В феврале 2020 года представитель предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" Роман Фаткулин заявил, что в 2020-2022 годах будет выведено девять "Глонасс-К".
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять — у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", десять лет — у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один — на техническом обслуживании и два — в резерве.
Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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Хочу стать космонавтомГлонасс-К1Плесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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