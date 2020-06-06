Источник сообщил о новом переносе запуска спутника "Глонасс-К"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Запуск с космодрома Запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" отложен на конец июля с возможностью дальнейшего переноса из-за задержек в производстве, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В мае другой источник агентства в отрасли рассказал об отсрочке старта "Глонасс-К" с конца июня на середину июля. До этого запуск намечался на май, еще раньше — на март.

"Старт отложен на конец июля, предварительно на 29-е число, но не исключен дальнейший перенос запуска из-за задержек в производстве спутника", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что доставка аппарата на космодром пока намечается в конце июня.

В пресс-службе " Роскосмоса " не стали комментировать РИА Новости данную информацию.

Запуск "Глонасс-К" планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016-го работает по целевому назначению.

В феврале 2020 года представитель предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" Роман Фаткулин заявил, что в 2020-2022 годах будет выведено девять "Глонасс-К".

Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять — у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", десять лет — у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").

Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один — на техническом обслуживании и два — в резерве.