Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T03:14
https://ria.ru/20200606/1572550999.html
Еще 4 северокавказские республики получат помощь от ОАЭ, сообщил Кадыров
https://cdn25.img.ria.ru/images/90322/11/903221179_0:0:2261:1273_1036x0_80_0_0_45c1df893126119510a6e6af70c8ff20.jpg
РИА Новости

Еще 4 северокавказские республики получат помощь от ОАЭ, сообщил Кадыров

03:00 06.06.2020 (обновлено: 03:14 06.06.2020)
11007
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНаследный принц Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия получат гуманитарную помощь от ОАЭ на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Наследный принц интересовался ситуацией в других регионах Северного Кавказа и нужно ли им содействие. Я ответил, что если у шейха есть возможность оказать поддержку, то любая помощь в борьбе с пандемией не помешала бы нашим соседям. Мухаммед бен Заед Аль Нахайан тут же принял решение оказать гуманитарную помощь Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

Он отметил, что по просьбе наследного принца будет координировать работу по гуманитарной помощи. Глава Чечни уточнил, что помощь будет доставляться в аэропорт Грозного, после чего ее распределят по соседним регионам.
Ранее Кадыров сообщил о поставках медицинских принадлежностей для борьбы с коронавирусом для Чечни и Дагестана из ОАЭ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
13363528
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Республика Северная Осетия - АланияРамзан КадыровРеспублика ИнгушетияГрозныйОАЭОбщество
Рекомендуем
Актер Михаил Кокшенов
Жена Кокшенова рассказала о причине его смерти
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден
Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
Врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро
Японский врач оценил вероятность второй волны COVID-19 в 90%
Юлия Норкина
Певица Наталья Штурм рассказала о шоке от смерти Юлии Норкиной
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2
Николай Платошкин
Николая Платошкина посадили под домашний арест
Актер Михаил Кокшенов
Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Экспресс-тесты на коронавирус
Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19
Дом правительства на площади Независимости в Минске
Лукашенко утвердил новый состав правительства
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Храм Живоначальной Троицы на Борисовских прудах в Москве
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
19:46Власти Бурятии рассказали о реконструкции национальной библиотеки
Лента новостейМолния