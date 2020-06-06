Еще 4 северокавказские республики получат помощь от ОАЭ, сообщил Кадыров

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия получат гуманитарную помощь от ОАЭ на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Наследный принц интересовался ситуацией в других регионах Северного Кавказа и нужно ли им содействие. Я ответил, что если у шейха есть возможность оказать поддержку, то любая помощь в борьбе с пандемией не помешала бы нашим соседям. Мухаммед бен Заед Аль Нахайан тут же принял решение оказать гуманитарную помощь Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".
Он отметил, что по просьбе наследного принца будет координировать работу по гуманитарной помощи. Глава Чечни уточнил, что помощь будет доставляться в аэропорт Грозного, после чего ее распределят по соседним регионам.
Ранее Кадыров сообщил о поставках медицинских принадлежностей для борьбы с коронавирусом для Чечни и Дагестана из ОАЭ.
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