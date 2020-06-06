Еще 4 северокавказские республики получат помощь от ОАЭ, сообщил Кадыров

"Наследный принц интересовался ситуацией в других регионах Северного Кавказа и нужно ли им содействие. Я ответил, что если у шейха есть возможность оказать поддержку, то любая помощь в борьбе с пандемией не помешала бы нашим соседям. Мухаммед бен Заед Аль Нахайан тут же принял решение оказать гуманитарную помощь Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".