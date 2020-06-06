Сотрудники ООН выражают солидарность с жертвами расизма, заявил Гутерреш

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники ООН объединились, чтобы выразить солидарность с жертвами расизма, написал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в Twitter на фоне проходящих в США акций протеста.
С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
Генсек отметил, что борьба с расизмом лежит в основе деятельности ООН, "но если расизм существует везде, он существует внутри Объединенных Наций".
"Вчера сотрудники (ООН – ред.) объединились, чтобы выразить солидарность с жертвами и разделить тревоги. Мы должны двигаться вперед с честностью, рефлексируя и действуя", - заявил Гутерреш.