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2020-06-06T02:35
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Сотрудники ООН выражают солидарность с жертвами расизма, заявил Гутерреш
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РИА Новости

Сотрудники ООН выражают солидарность с жертвами расизма, заявил Гутерреш

02:35 06.06.2020
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© AFP 2020 / Don EmmertГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© AFP 2020 / Don Emmert
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники ООН объединились, чтобы выразить солидарность с жертвами расизма, написал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в Twitter на фоне проходящих в США акций протеста.
С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
Генсек отметил, что борьба с расизмом лежит в основе деятельности ООН, "но если расизм существует везде, он существует внутри Объединенных Наций".
"Вчера сотрудники (ООН – ред.) объединились, чтобы выразить солидарность с жертвами и разделить тревоги. Мы должны двигаться вперед с честностью, рефлексируя и действуя", - заявил Гутерреш.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
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