В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами

МЕХИКО, 6 июн — РИА Новости. Протестные акции в столице Протестные акции в столице Мексики переросли в погромы — манифестанты бросали в посольство США коктейли Молотова, били витрины и забросали камнями представительство штата Халиско

"Работа полиции контролируется с тем, чтобы избежать репрессивных действий. Мы против полицейских злоупотреблений и любого рода репрессий, но также верим в мирный характер протестных акций", — сказала мэр столицы Клаудиа Шейнбаум, общаясь с прессой после погромов в центре города.

Группы протестующих из нескольких десятков человек атаковали в пятницу здание американского посольства. По информации местных СМИ, укрывшимся внутри сотрудникам диппредставительства приходилось при помощи огнетушителей сбивать пламя от коктейлей Молотова, манифестанты расписали и попытались сломать ограду посольства, после чего направились в сторону представительства штата Халиско.

По пути следования люди в капюшонах с анархистской символикой громили витрины и автобусные остановки, разграбили продуктовый магазин и напали на следующих за ними журналистов, после чего расписали и забросали камнями здание представительства Халиско.

Протесты местных активистов вызвали два схожих случая гибели задержанных граждан от рук полицейских — американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе и мексиканца Джованни Лопеса в Халиско. Погром в посольстве США можно назвать акцией солидарности с протестами против расизма и произвола в Америке, в то время как от властей Халиско граждане добиваются проведения тщательного расследования и наказания виновных.

Трагический инцидент с Джованни Лопесом произошел месяц назад, когда его задержали за административное нарушение с применением силы. На следующий день родственникам задержанного сообщили, что его доставили в местную больницу в тяжелом состоянии, где он позднее умер. Как сообщают СМИ, в свидетельстве говорится, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма, однако семья Лопеса утверждает, что на его теле были многочисленные повреждения, а также огнестрельное ранение в ногу.