Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T02:33
https://ria.ru/20200606/1572550823.html
В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами
https://cdn21.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_0:10:1467:835_1036x0_80_0_0_8f2603cd18e0fb1c8e166c492ed2a537.jpg
РИА Новости

В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами

02:24 06.06.2020 (обновлено: 02:33 06.06.2020)
2561
© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 6 июн — РИА Новости. Протестные акции в столице Мексики переросли в погромы — манифестанты бросали в посольство США коктейли Молотова, били витрины и забросали камнями представительство штата Халиско.

"Работа полиции контролируется с тем, чтобы избежать репрессивных действий. Мы против полицейских злоупотреблений и любого рода репрессий, но также верим в мирный характер протестных акций", — сказала мэр столицы Клаудиа Шейнбаум, общаясь с прессой после погромов в центре города.

Группы протестующих из нескольких десятков человек атаковали в пятницу здание американского посольства. По информации местных СМИ, укрывшимся внутри сотрудникам диппредставительства приходилось при помощи огнетушителей сбивать пламя от коктейлей Молотова, манифестанты расписали и попытались сломать ограду посольства, после чего направились в сторону представительства штата Халиско.
По пути следования люди в капюшонах с анархистской символикой громили витрины и автобусные остановки, разграбили продуктовый магазин и напали на следующих за ними журналистов, после чего расписали и забросали камнями здание представительства Халиско.
Протестующие в Вашингтоне
3 июня, 13:48
Эксперт сравнил беспорядки в США с событиями "евромайдана"
Протесты местных активистов вызвали два схожих случая гибели задержанных граждан от рук полицейских — американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе и мексиканца Джованни Лопеса в Халиско. Погром в посольстве США можно назвать акцией солидарности с протестами против расизма и произвола в Америке, в то время как от властей Халиско граждане добиваются проведения тщательного расследования и наказания виновных.
Трагический инцидент с Джованни Лопесом произошел месяц назад, когда его задержали за административное нарушение с применением силы. На следующий день родственникам задержанного сообщили, что его доставили в местную больницу в тяжелом состоянии, где он позднее умер. Как сообщают СМИ, в свидетельстве говорится, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма, однако семья Лопеса утверждает, что на его теле были многочисленные повреждения, а также огнестрельное ранение в ногу.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных в пособничестве.
Мексиканские военные
Вчера, 00:54
Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
1661527
Обсудить 7
ХалискоМексикаВ мире
Рекомендуем
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Журналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США
В США правозащитники заинтересовались атакой на журналиста РИА Новости
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2
Проект международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway
НАСА заключило контракт на создание жилого блока окололунной станции
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Военнослужащие США во время акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город "группу людей"
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
В Йемене тысячи человек пришли проститься с убитым стрингером Ruptly
Врачи в госпитале COVID-19
Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
Газокомпрессорная станция
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал — Европа
Врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро
Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну COVID-19
Врачи
Ученый сравнил выход на плато по коронавирусу в России и других странах
Выдача пенсии
В ПФР предупредили о мошенничестве с "перерасчетом пенсий"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
19:46Власти Бурятии рассказали о реконструкции национальной библиотеки
Лента новостейМолния