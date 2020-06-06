ОПЕК+ в субботу решит, на какой срок продлить сокращение добычи

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Страны соглашения о сокращении добычи нефти Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК + в субботу проведут свое первое с начала действия новых договоренностей министерское заседание, и хотя ранее предполагалось, что коррекция сделки будет рассматриваться в декабре, уже 6 июня министры собираются поднять этот вопрос в рамках запланированной видеоконференции.

С начала мая вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, снижения цен на нефть и падения спроса на нефть с более чем 100 миллионов баррелей в сутки до 70-80 миллионов баррелей в сутки.

По условиям, альянс снижает добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета для сокращения взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Обсуждаемые вопросы

Планировалось, что в июне ОПЕК+ вновь соберется, чтобы оценить ситуацию на рынке, серию заседаний, посвященных этому вопросу, должны были провести 8-10 июня. Однако по мере приближения этих дат появилась информация, что участники соглашения думают продлить текущий объем сокращения добычи в 9,7 миллиона баррелей в сутки на период после июня.

Принятие такого решения потребует корректировки июльских экспортных программ стран альянса, традиционно они составляются ближневосточными странами до 7 числа предыдущего месяца. В итоге было решено собраться 6 июня, а уже в середине месяца - 17-18 июня - созвать заседание техкомитета, а также министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+, поскольку только к этому времени будут доступны независимые данные по рынку нефти и соблюдению участниками своих квот.

Выбор даты также долгое время увязывался с работой по "отстающим" в выполнении своих обязательств стран. Как сообщали источники РИА Новости, некоторые ведущие участники сделки, включая Саудовскую Аравию, до перехода к ключевому вопросу о параметрах договоренностей настаивали на том, чтобы традиционные "двоечники" соглашения, которое действует с 2017 года и прерывалась лишь на месяц в этом году, обязались выполнить и даже перевыполнить свои обязательства.

В числе таких проблемных стран назывались Ирак, Казахстан, Нигерия. К примеру, Нигерия ранее сама призналась, что выполнила сделку ОПЕК+ в мае только на 52%.

По всей видимости, главным игрокам альянса все же удалось добиться своей цели. "Главной проблемой был Ирак, теперь они согласились лучше выполнять сделку, остальные значительных сложностей не вызывали", - говорил источник РИА Новости в одной из делегаций альянса.

Теперь, отмечают собеседники агентства в различных делегациях ОПЕК+, на повестке заседания будет обсуждение двух основных опций - продление текущего объема сокращения добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки на один или два месяца, а консенсус на данный момент складывается вокруг первого варианта.

При этом сначала выбор в пользу того или иного варианта предстоит сделать странам ОПЕК, неформальным лидером которой является Саудовская Аравия. Королевству второй вариант был бы более выгоден, учитывая зависимость бюджета страны от высоких цен на нефть. Источники сообщают, что Саудовская Аравия больше предпочитает опцию с двумя месяцами. Страны ОПЕК соберутся в субботу чуть раньше общего заседания ОПЕК+.

Мнение эксперта

По мнению ведущего аналитика ИК "Велес Капитал" Александра Сидорова, оба сценария продления сокращения добычи нефти ОПЕК+ в 9,7 миллиона баррелей в сутки реалистичны.

"Цены на нефть растут сильнее ожиданий, еще месяц назад консенсус был 40 долларов за баррель к концу года, но Brent уже стоит выше. Поэтому наиболее подходящим сценарием было бы продление на один месяц", - сказал он РИА Новости.