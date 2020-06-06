В ПФР предупредили о мошенничестве с "перерасчетом пенсий"

"Средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей. <…> За подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение взималась плата от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление", — отметили в ведомстве.

"Мошенники <…> пытаются выяснить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет якобы для уплаты госпошлины за будущую компенсацию", — уточняют специалисты.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев призывает ни в коем случае не вводить на неизвестных сайтах данные банковской карты и пароли из СМС-сообщений. В подобных ситуациях следует сразу же обращаться к правоохранителям.