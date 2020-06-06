В ПФР предупредили о мошенничестве с "перерасчетом пенсий"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Пенсионном фонде рассказали о резком увеличении числа обращений, в которых люди жалуются на "перерасчет пенсий", навязанный им недобросовестными юридическими организациями. Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.
"Средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей. <…> За подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение взималась плата от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление", — отметили в ведомстве.
При этом мошенники нередко представляются сотрудниками ПФР и сообщают пожилым людям о положенной им выплате, а для ее получения просят указать номер счета. Они также рассылают СМС-сообщения с информацией о компенсации с сайта, маскирующегося под портал госуслуг.
"Мошенники <…> пытаются выяснить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет якобы для уплаты госпошлины за будущую компенсацию", — уточняют специалисты.
Руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев призывает ни в коем случае не вводить на неизвестных сайтах данные банковской карты и пароли из СМС-сообщений. В подобных ситуациях следует сразу же обращаться к правоохранителям.
Сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону, подчеркнули в управлении.