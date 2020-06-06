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2020-06-06T14:30
https://ria.ru/20200606/1572550462.html
В ПФР предупредили о мошенничестве с "перерасчетом пенсий"
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РИА Новости

В ПФР предупредили о мошенничестве с "перерасчетом пенсий"

01:36 06.06.2020 (обновлено: 14:30 06.06.2020)
156288
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Пенсионном фонде рассказали о резком увеличении числа обращений, в которых люди жалуются на "перерасчет пенсий", навязанный им недобросовестными юридическими организациями. Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

"Средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей. <…> За подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение взималась плата от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление", — отметили в ведомстве.

При этом мошенники нередко представляются сотрудниками ПФР и сообщают пожилым людям о положенной им выплате, а для ее получения просят указать номер счета. Они также рассылают СМС-сообщения с информацией о компенсации с сайта, маскирующегося под портал госуслуг.

"Мошенники <…> пытаются выяснить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет якобы для уплаты госпошлины за будущую компенсацию", — уточняют специалисты.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев призывает ни в коем случае не вводить на неизвестных сайтах данные банковской карты и пароли из СМС-сообщений. В подобных ситуациях следует сразу же обращаться к правоохранителям.
Сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону, подчеркнули в управлении.
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РоссияМошенничествопенсииПенсионный фонд РФМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Очередная "новая" схема оказывается старой как мир: мошенники по телефону выпытывают реквизиты карт. А где Яровая с её пакетом? Где спецслужбы? Преступников будем ловить или только рассказывать в новостях про "новые схемы"?
6 июня, 01:44
Иван Чугайнов
177301010
Раскройте пожалуйста уголовные дела против всех в этой новой схеме. Спасибо.
6 июня, 01:56
Оксана Щекарева
10781002
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