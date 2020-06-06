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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T10:15
https://ria.ru/20200606/1572550311.html
В саудовской Джидде вновь вводят комендантский час из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/143991/65/1439916538_0:600:5760:3840_1036x0_80_0_0_98dfac288c0d786154ba4dbff78e1efa.jpg
РИА Новости

В саудовской Джидде вновь вводят комендантский час из-за COVID-19

01:15 06.06.2020 (обновлено: 10:15 06.06.2020)
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© AP Photo / Mosa'ab ElshamyКарета скорой помощи в Саудовской Аравии
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии. Архивное фото
ДОХА, 6 июн — РИА Новости. Саудовские власти на две недели вернули комендантский час в крупнейший город на западе страны Джидду после резкого увеличения числа случаев заболевания коронавирусом, сообщил представитель МВД королевства.

"Связанные с распространением коронавируса ограничительные меры возобновляются в городе Джидде на 15 дней, начиная с субботы. Эти меры включают введение комендантского часа с 15:00 до 06:00 утра, а также запрет на совершение коллективных молитв в мечетях", — сказал представитель министерства саудовскому агентству новостей SPA.

В конце мая власти королевства отменили действовавший в стране с марта комендантский час, возобновились службы в мечетях и работа компаний везде, кроме Мекки.
В пятницу, по данным саудовского Минздрава, число выявленных случаев коронавируса в королевстве превысило 95,7 тысячи после того, как за сутки было зарегистрировано одно из самых высоких за последнее время число новых случаев заболевания — 2591. При этом число смертельных случаев увеличилось до 642 после смерти еще 31 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Саудовская АравияДжиддаМеккаВ мире
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