В саудовской Джидде вновь вводят комендантский час из-за COVID-19

"Связанные с распространением коронавируса ограничительные меры возобновляются в городе Джидде на 15 дней, начиная с субботы. Эти меры включают введение комендантского часа с 15:00 до 06:00 утра, а также запрет на совершение коллективных молитв в мечетях", — сказал представитель министерства саудовскому агентству новостей SPA.

В пятницу, по данным саудовского Минздрава, число выявленных случаев коронавируса в королевстве превысило 95,7 тысячи после того, как за сутки было зарегистрировано одно из самых высоких за последнее время число новых случаев заболевания — 2591. При этом число смертельных случаев увеличилось до 642 после смерти еще 31 человека.