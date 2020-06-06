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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T01:04
https://ria.ru/20200606/1572550272.html
В Северной Македонии выявили рекордные 180 больных COVID-19 за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/103085/66/1030856642_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b6f9bd68a9506d5aab293d13898c184e.jpg
РИА Новости

В Северной Македонии выявили рекордные 180 больных COVID-19 за сутки

01:04 06.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГород Скопье в Македонии
Город Скопье в Македонии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Город Скопье в Македонии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. В Северной Македонии за сутки выявили рекордные 180 больных коронавирусной инфекцией, сообщило министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа зарегистрированы 180 новых больных коронавирусом. Из них 109 - в Скопье", - сообщил минздрав.
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Предыдущий рекорд был поставлен накануне – 120. До того максимальное число зараженных за один день было 107 человек 16 апреля.
В среду правительство страны из-за усложнения эпидобстановки постановило ввести комендантский час на выходные в нескольких муниципалитетах. Крупнейшими из них являются города Куманово, Тетово и Штип. Запрет на передвижение граждан действует с 21.00 четверга до 5.00 понедельника.
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По данным македонского минздрава на пятницу, в стране с начала пандемии выявлено всего 2 790 больных COVID-19, скончались 149 пациентов. В минувшую субботу президент Стево Пендаровски продлил чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии в середине марта, еще на 14 суток.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стево ПендаровскиСеверная МакедонияВ мире
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