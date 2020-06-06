В Северной Македонии выявили рекордные 180 больных COVID-19 за сутки

БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. В Северной Македонии за сутки выявили рекордные 180 больных коронавирусной инфекцией, сообщило министерство здравоохранения.

"За последние 24 часа зарегистрированы 180 новых больных коронавирусом. Из них 109 - в Скопье", - сообщил минздрав.

Предыдущий рекорд был поставлен накануне – 120. До того максимальное число зараженных за один день было 107 человек 16 апреля.

В среду правительство страны из-за усложнения эпидобстановки постановило ввести комендантский час на выходные в нескольких муниципалитетах. Крупнейшими из них являются города Куманово, Тетово и Штип. Запрет на передвижение граждан действует с 21.00 четверга до 5.00 понедельника.

По данным македонского минздрава на пятницу, в стране с начала пандемии выявлено всего 2 790 больных COVID-19, скончались 149 пациентов. В минувшую субботу президент Стево Пендаровски продлил чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии в середине марта, еще на 14 суток.