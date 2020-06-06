Вывозной авиарейс из Мексики в Москву состоится 7 июня

"Седьмого июня по маршруту Мехико-Москва в 19 часов по местному времени вылетит борт авиакомпании Azur Air. На рейс будут допущены все желающие граждане России, обязательным условием является регистрация на рейс на портале госуслуг и покупка билетов на сайте авиакомпании", - сказал агентству старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.

По словам дипломата, с конца марта к консулам обращались порядка 150 россиян, желающих вернуться на родину. Все они будут проинформированы об этой возможности.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.