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2020-06-06T01:01
https://ria.ru/20200606/1572550201.html
Вывозной авиарейс из Мексики в Москву состоится 7 июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/155610/79/1556107966_81:333:2919:1929_1036x0_80_0_0_93ba90d55ca81444c7b0818ac108b39e.jpg
РИА Новости

Вывозной авиарейс из Мексики в Москву состоится 7 июня

01:01 06.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет. Архивное фото
МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. Вывозной авиарейс готовят для застрявших в Мексике россиян, вылет запланирован на 7 июня, сообщили РИА Новости в консульстве РФ в Мексике.
"Седьмого июня по маршруту Мехико-Москва в 19 часов по местному времени вылетит борт авиакомпании Azur Air. На рейс будут допущены все желающие граждане России, обязательным условием является регистрация на рейс на портале госуслуг и покупка билетов на сайте авиакомпании", - сказал агентству старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.
По словам дипломата, с конца марта к консулам обращались порядка 150 россиян, желающих вернуться на родину. Все они будут проинформированы об этой возможности.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМексикаОбщество
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