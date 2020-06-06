В США нацгвардия наращивает присутствие в городах, сообщает СМИ

В четверг в 32 штатах и округе Колумбия насчитывалось 32 400 членов гвардии.
По данным телеканала, сейчас нацгвардия размещена в 33 штатах и округе Колумбия, где находится столица США Вашингтон.
В Вашингтоне сейчас 5100 военнослужащих - 1200 из Вашингтона и 3900 из других штатов, уточняет CNN.
В это число не входят военнослужащие из действующих воинских частей, число которых в Вашингтоне сокращается в связи со стабилизацией ситуации. Так, в четверг город покинули десантники 82-й дивизии, а в пятницу – военнослужащие 91-го батальона военной полиции, сообщили ранее РИА Новости в Пентагоне.
На фоне беспорядков, возникших после гибели в ходе задержания афроамериканца Джорджа Флойда, президент США Дональд Трамп призвал губернаторов ввести Национальную гвардию, однако не все последовали этому совету. Мэр Вашингтона неоднократно требовала, чтобы военнослужащие покинули город.