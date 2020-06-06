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2020-06-06T00:49
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Северный флот станет "пятым военным округом" России с 2021 года
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РИА Новости

Северный флот станет "пятым военным округом" России с 2021 года

00:49 06.06.2020
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© Олег Кулешов (ВМФ)Боевой корабль Северного флота
Боевой корабль Северного флота
© Олег Кулешов (ВМФ)
Боевой корабль Северного флота. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей со следующего года.
Ранее сообщалось, что Северный флот наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
"Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление РФ... Северный флот - в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа", - говорится в указе о военно-административном делении России, опубликованном на портале правовой информации.
Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу приравняли к военному округу. Ранее в Минобороны отмечали, что новация позволит, в том числе, "усовершенствовать взаимодействие … при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении".
Сейчас военно-административными единицами РФ являются четыре военных округа - Западный, Центральный, Южный и Восточный.
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Северный флот ВМФ РоссииВладимир ПутинБезопасность
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Арсений Новиков
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