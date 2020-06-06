Северный флот станет "пятым военным округом" России с 2021 года

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей со следующего года.

Ранее сообщалось, что Северный флот наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.

"Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление РФ... Северный флот - в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа", - говорится в указе о военно-административном делении России, опубликованном на портале правовой информации.

Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу приравняли к военному округу. Ранее в Минобороны отмечали, что новация позволит, в том числе, "усовершенствовать взаимодействие … при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении".