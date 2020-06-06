Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

"Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять", — сказала Захарова, отвечая на вопрос, изменился ли поток желающих вернуться в Россию из США после того, как там вспыхнули беспорядки.