Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растет с каждым днем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Одного из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинили в убийстве, троих других — в пособничестве убийству.
"Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять", — сказала Захарова, отвечая на вопрос, изменился ли поток желающих вернуться в Россию из США после того, как там вспыхнули беспорядки.
Захарова напомнила, что еще две недели назад США в вопросе возвращения россиян не считались самой горячей точкой. По ее словам, в основном "разгружали" Юго-Восточную Азию, также наблюдался рост запросов с Ближнего Востока.
"Да, там (в США. — Прим. ред.) очень непростая и даже трагичная эпидемиологическая ситуация, но в остальном все было в норме. Магазины открыты, есть продукты и медикаменты, у многих там родственники и друзья. И вдруг такая ситуация, протесты и мародерство — и сразу появился совершенно новый вывозной компонент", — отметила она.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.