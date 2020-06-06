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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T09:57
https://ria.ru/20200606/1572549823.html
Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
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РИА Новости

Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

00:16 06.06.2020 (обновлено: 09:57 06.06.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн РИА Новости. Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растет с каждым днем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Одного из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинили в убийстве, троих других — в пособничестве убийству.

"Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять", — сказала Захарова, отвечая на вопрос, изменился ли поток желающих вернуться в Россию из США после того, как там вспыхнули беспорядки.

Захарова напомнила, что еще две недели назад США в вопросе возвращения россиян не считались самой горячей точкой. По ее словам, в основном "разгружали" Юго-Восточную Азию, также наблюдался рост запросов с Ближнего Востока.
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"Да, там (в США. — Прим. ред.) очень непростая и даже трагичная эпидемиологическая ситуация, но в остальном все было в норме. Магазины открыты, есть продукты и медикаменты, у многих там родственники и друзья. И вдруг такая ситуация, протесты и мародерство — и сразу появился совершенно новый вывозной компонент", — отметила она.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияМария ЗахароваСШАВ мире
Популярные комментарии
Едем, едем, все обратно! Голосовать за поправки в конституцию!
6 июня, 01:17
DIDenis Inkognito
62410115
Пусть улетают в безопасность, налоги платили, но и это не главное, граждане страны, родился и понимает же, что вроде свои. Странно что не сумели выжить в необычных условиях. Да...в джунглях и я бы не выжила. Не потому что заповедник, а потому что все друг друга едят наверно или против одухотворения просто едят траву и деревья) никак с голодом человек не договорился, ем жив, не ем...обратитесь в службу по телефону: ..........
6 июня, 00:49
Оксана Щекарева
4370016
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