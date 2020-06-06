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2020-06-06T00:04
https://ria.ru/20200606/1572549742.html
Собянин анонсировал "радикальные решения" по выходу из самоизоляции
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РИА Новости

Собянин анонсировал "радикальные решения" по выходу из самоизоляции

00:01 06.06.2020 (обновлено: 00:04 06.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. На следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции в Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало выявляемости пневмонии, вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. На следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные продвижения вперед", — заявил мэр столицы в эфире "Россия 1".
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При этом он отметил, что период в семь дней является удобным для оценки эпидемиологической обстановки. Так, в понедельник были введены новые правила, и в начале следующей недели можно будет делать выводы о том, как они повлияли на развитие ситуации.

Соблюдение ограничений

Собянин подчеркнул, что в городе удалось сохранить тренд на снижение числа заболевших.
По словам мэра, большинство москвичей ответственно относятся к ограничениям и соблюдают их. Он добавил, что эти меры направлены на сохранение здоровья каждого жителя столицы.
В марте в столице ввели режим самоизоляции. В городе закрылись торговые центры, кафе и рестораны. Жителям также запретили гулять в парках.
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В середине мая власти начали ослаблять ограничения: заработали строительные и промышленные предприятия, а также часть МФЦ. В начале июня также открылись магазины, а москвичам разрешили гулять.
Ранее Собянин допускал, что все строгие ограничения могут снять до 1 июня
В России выявили почти 450 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,5 тысячи человек умерли, свыше 212 тысяч выздоровели.
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Популярные комментарии
Просто отвратителен весь этот цирк. Эта власть останется в истории, как самая ничтожная и презираемая.
6 июня, 00:59
g.melexina2013
221305229
Еще два дня назад у него все было тяжело и печально, режим будет не до осени, а целый год. А тут уже положительная динамика проявилась. Ай, не по шапке ли получил? ))) Песков от имени патрона начальственное ФИ! высказал?
6 июня, 00:40
Сам себя боюсь
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