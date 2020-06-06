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Религия и мировоззрение
2020-06-06T10:28
https://ria.ru/20200606/1572547759.html
Почему Троица особенно популярна в России
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РИА Новости

Почему Троица особенно популярна в России

08:00 06.06.2020 (обновлено: 10:28 06.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ВдовинРепродукция иконы Андрея Рублева "Троица Ветхозаветная"
Репродукция иконы Андрея Рублева Троица Ветхозаветная
© РИА Новости / Владимир Вдовин
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Православные христиане готовятся встретить один из самых главных праздников — день Святой Троицы. О том, почему он так популярен в России, какой у него духовный смысл и как его отмечают в этом году, — в материале РИА Новости.

Одна дата — несколько названий

Пожалуй, ни у одного православного праздника нет столько названий. Наиболее распространенное — день Cвятой Троицы.
Две тысячи лет назад в Сионской горнице в Иерусалиме собрались ученики Христа. Как гласит Писание, "все они были единодушно вместе".
"И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", — говорится в книге Деяний апостолов (2. 2-4).
Согласно христианскому вероучению, единый Бог имеет три ипостаси: Бог-Отец — создатель всего сущего, Бог-Сын — Иисус Христос, воплотившийся на земле ради спасения людей, и Бог — Святой Дух. Именно Он был видимым образом явлен ученикам Спасителя.
Отсюда и еще одно название праздника: Сошествие Святого Духа на апостолов. Это произошло на 50-й день после Пасхи — Воскресения Христа. Пятидесятница — так тоже называют Троицу.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы
Прихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы . Архивное фото
"А еще этот праздник считается днем рождения Церкви. Святой Дух Утешитель ниспослал дары на учеников, самым явным из которых была способность говорить на разных языках. Но главное — внутренняя перемена апостолов. Из зачастую робких и переменчивых, а иногда колеблющихся людей они стали проповедниками, которые дошли до крайних пределов тогдашнего цивилизованного мира", — объясняет глава Учебного комитета Русской православной церкви, профессор богословия протоиерей Максим Козлов.
Сейчас, по его словам, силой Святого Духа совершаются таинства — главное, что есть в Церкви. Именно через них человек получает благодать Божию.

Богослужебный новый год

Согласно православному вероучению, Пятидесятница завершила процесс спасения человечества, который начался с воплощения на земле Сына Божия. Своей крестной смертью Иисус Христос искупил людские грехи, сошел в ад, вывел оттуда души праведников и воскрес. А спустя пятьдесят дней Дух Святой сошел на апостолов — они получили дар нести слово Божие всем людям, проповедовать христианство на разных языках.
Праздник Троицы — последнее событие особого периода церковного года, который посвящен Богу и спасению души. Начинается он с трех подготовительных недель перед Великим постом.
"Этот период называется Триодью — в храмах служат по одноименной книге. А вторая часть церковного года служится по книге Октоих", — объясняет известный церковный миссионер иеромонах Макарий (Маркиш).
После Троицы службы идут обычным порядком. Поэтому сам праздник дает начало новому богослужебному году: верующие, стоя на коленях, просят Бога о даровании благодати на предстоящие двенадцать месяцев.

"Праздник жизни"

Православные в молитвах называют Святого Духа подателем жизни, напоминает церковный публицист протоиерей Максим Первозванский. Отсюда и главный цвет праздника — зеленый. Так как день Святой Троицы выпадает на период цветения, то в России появилась традиция украшать храмы цветами и зеленью.
"Обычно ставят березки, а в некоторых церквях выстилают пол травой", — уточняет священник.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрихожанин в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы
Прихожанин в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прихожанин в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы. Архивное фото
Наверное, поэтому Троица — один самых любимых в России праздников. Наряду с Вербным воскресеньем и Пасхой в этот день храмы обычно забиты людьми до отказа. Но 2020 год оказался необычным.

Новые условия

На этот раз тоже ожидают наплыва людей. Особенно в Москве и области, где с начала апреля храмы были закрыты из-за пандемии коронавируса. Открылись они как раз к Троице.
"Это последний многолюдный праздник, после которого уже все разъезжаются на дачи", — объясняет священник Александр Волков.
По новым правилам Роспотребнадзора молящиеся должны стоять на удалении друг от друга. Поэтому очевидно, что внутрь попадут далеко не все. В большой храм преподобного Сергия в Солнцево, например, дозволено впустить лишь 50 человек.
"Мы готовимся к разным вариантам и просчитываем возможные условия для молитвы прихожан", — говорит отец Александр.
Однако от ряда праздничных традиций придется отказаться. Например, не везде пройдет крестный ход. Не будет в некоторых общинах и совместной трапезы прихожан после службы.
© РИА Новости / Алексей Сазонов / Перейти в фотобанкПрихожане у храма во имя Святой Живоначальной Троицы села Латная Семилукского района в день праздника святой Троицы
Прихожане у храма во имя Святой Живоначальной Троицы села Латная Семилукского района в день праздника святой Троицы
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Прихожане у храма во имя Святой Живоначальной Троицы села Латная Семилукского района в день праздника святой Троицы. Архивное фото
Кроме того, священники рекомендуют людям из группы риска вообще воздержаться от посещения церкви в воскресенье. К этому же призывают и светские власти в регионах.
В РПЦ поясняют, что у пожилых прихожан есть возможность помолиться в храме в другое время. Например, в следующий за Троицей понедельник — Духов день, продолжающий главную тему празднования. Всю неделю духовенство служит в зеленых облачениях, а интерьеры украшены растениями. По уставу торжества длятся целых семь дней.
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Религия и мировоззрениеИисус ХристосАналитика - Религия и мировоззрениеАлександр Волков (политик)МоскваИерусалимОбщество
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