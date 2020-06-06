Почему Троица особенно популярна в России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Православные христиане готовятся встретить один из самых главных праздников — день Святой Троицы. О том, почему он так популярен в России, какой у него духовный смысл и как его отмечают в этом году, — в материале РИА Новости.

Одна дата — несколько названий

Пожалуй, ни у одного православного праздника нет столько названий. Наиболее распространенное — день Cвятой Троицы.

Две тысячи лет назад в Сионской горнице в Иерусалиме собрались ученики Христа. Как гласит Писание, "все они были единодушно вместе".

"И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", — говорится в книге Деяний апостолов (2. 2-4).

Согласно христианскому вероучению, единый Бог имеет три ипостаси: Бог-Отец — создатель всего сущего, Бог-Сын — Иисус Христос, воплотившийся на земле ради спасения людей, и Бог — Святой Дух. Именно Он был видимым образом явлен ученикам Спасителя.

Отсюда и еще одно название праздника: Сошествие Святого Духа на апостолов. Это произошло на 50-й день после Пасхи — Воскресения Христа. Пятидесятница — так тоже называют Троицу.

"А еще этот праздник считается днем рождения Церкви. Святой Дух Утешитель ниспослал дары на учеников, самым явным из которых была способность говорить на разных языках. Но главное — внутренняя перемена апостолов. Из зачастую робких и переменчивых, а иногда колеблющихся людей они стали проповедниками, которые дошли до крайних пределов тогдашнего цивилизованного мира", — объясняет глава Учебного комитета Русской православной церкви, профессор богословия протоиерей Максим Козлов.

Сейчас, по его словам, силой Святого Духа совершаются таинства — главное, что есть в Церкви. Именно через них человек получает благодать Божию.

Богослужебный новый год

Согласно православному вероучению, Пятидесятница завершила процесс спасения человечества, который начался с воплощения на земле Сына Божия. Своей крестной смертью Иисус Христос искупил людские грехи, сошел в ад, вывел оттуда души праведников и воскрес. А спустя пятьдесят дней Дух Святой сошел на апостолов — они получили дар нести слово Божие всем людям, проповедовать христианство на разных языках.

Праздник Троицы — последнее событие особого периода церковного года, который посвящен Богу и спасению души. Начинается он с трех подготовительных недель перед Великим постом.

"Этот период называется Триодью — в храмах служат по одноименной книге. А вторая часть церковного года служится по книге Октоих", — объясняет известный церковный миссионер иеромонах Макарий (Маркиш).

После Троицы службы идут обычным порядком. Поэтому сам праздник дает начало новому богослужебному году: верующие, стоя на коленях, просят Бога о даровании благодати на предстоящие двенадцать месяцев.

"Праздник жизни"

Православные в молитвах называют Святого Духа подателем жизни, напоминает церковный публицист протоиерей Максим Первозванский. Отсюда и главный цвет праздника — зеленый. Так как день Святой Троицы выпадает на период цветения, то в России появилась традиция украшать храмы цветами и зеленью.

"Обычно ставят березки, а в некоторых церквях выстилают пол травой", — уточняет священник.

Наверное, поэтому Троица — один самых любимых в России праздников. Наряду с Вербным воскресеньем и Пасхой в этот день храмы обычно забиты людьми до отказа. Но 2020 год оказался необычным.

Новые условия

На этот раз тоже ожидают наплыва людей. Особенно в Москве и области, где с начала апреля храмы были закрыты из-за пандемии коронавируса. Открылись они как раз к Троице.

"Это последний многолюдный праздник, после которого уже все разъезжаются на дачи", — объясняет священник Александр Волков.

По новым правилам Роспотребнадзора молящиеся должны стоять на удалении друг от друга. Поэтому очевидно, что внутрь попадут далеко не все. В большой храм преподобного Сергия в Солнцево, например, дозволено впустить лишь 50 человек.

"Мы готовимся к разным вариантам и просчитываем возможные условия для молитвы прихожан", — говорит отец Александр.

Однако от ряда праздничных традиций придется отказаться. Например, не везде пройдет крестный ход. Не будет в некоторых общинах и совместной трапезы прихожан после службы.

Кроме того, священники рекомендуют людям из группы риска вообще воздержаться от посещения церкви в воскресенье. К этому же призывают и светские власти в регионах.