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Культура
2020-06-06T02:46
https://ria.ru/20200606/1572547574.html
Кейт Бланшетт рассказала, что порезала голову бензопилой
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РИА Новости

Кейт Бланшетт рассказала, что порезала голову бензопилой

02:46 06.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кейт Бланшетт на премьере фильма Луки Гуаданьино "Суспирия" (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Кейт Бланшетт на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Австралийская актриса Кейт Бланшетт в беседе с Джулией Гиллард рассказала, что получила легкую травму головы из-за неосторожного обращения с бензопилой, сообщает Independent.

"Сейчас все хорошо. У меня произошла небольшая авария с бензопилой. Звучит захватывающе, но это не так, — заверила Бланшетт. — Я всего лишь получила небольшой порез на голове.

Обладательница двух премий двух премий "Оскар" не уточнила, как произошла эта авария и почему она была рядом с таким опасным инструментом. Зато рассказала, как проводит время на самоизоляции. Еще до вспышки коронавируса она взяла перерыв в работе, чтобы помочь сыну сдать экзамены.

"Все сложилось не так, как я планировала, и в итоге я осталась с 18-летним парнем, который не хочет со мной иметь ничего общего. Но это не самая серьезная проблема. Главное, что мы все в порядке", — подчеркнула Бланшетт.

Сейчас актриса вместе с мужем и детьми живет в Восточном Сассексе (графство на юге Англии).
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