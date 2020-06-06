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2020-06-06T16:37
https://ria.ru/20200606/1572547009.html
Археологи приблизились к разгадке происхождения свитков Мертвого моря
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РИА Новости

Археологи приблизились к разгадке происхождения свитков Мертвого моря

05:00 06.06.2020 (обновлено: 16:37 06.06.2020)
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© AFP 2020 / Gali TibbonСвитки Мертвого моря в лаборатории Управления древностей Израиля в Иерусалиме
Свитки Мертвого моря в лаборатории Управления древностей Израиля в Иерусалиме
© AFP 2020 / Gali Tibbon
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Анализ ДНК помог специалистам приблизиться к разгадке происхождения свитков Мертвого моря, возраст которых составляет около двух тысяч лет, сообщает The Guardian.
Международная группа ученых провела анализ ДНК фрагментов пергамента, найденных в пещерах Кумрана в 1940-1950 годах, и смогла определить, какие кусочки принадлежат к одному свитку, какие проделали длинный путь, перед тем как попасть в иудейскую пустыню, и насколько большой был у них регион распространения.
"Биологический состав фрагментов пергамента, на которых написан текст, для нас так же важен, как и их содержание", — пояснил профессор Ноам Мизрани из Тель-Авивского университета.
Так, анализ 26 кусочков помог установить, что 24 из них были сделаны из шкуры овцы, а два — из коровы.
© Фото : Итальянский Национальный институт ядерной физикиСвитки Мертвого моря
Свитки Мертвого моря
© Фото : Итальянский Национальный институт ядерной физики
Свитки Мертвого моря
По мнению исследователей, это говорит о том, что свитки сделаны не в Кумране, поскольку иудейская пустыня не подходит для разведения коров.
Также удалось установить, что на фрагментах — разные версии текста Книги пророка Иеремии.
Профессор Ира Рабин, эксперт по свиткам Мертвого моря из Германии, считает, что исследования не принесли никаких новых результатов, поскольку и раньше было известно, что свитки были изготовлены за пределами Кумрана.
А Мэттью Коллинз, специалист по библейским текстам из Университета в Честере, уверен, что новая работа ученых имеет большое значение, поскольку поможет выяснить, принадлежали ли коровы, из шкур которых они были сделаны, к одному стаду или к одному семейству, или их генетическая структура сильно отличается и они происходят из разных мест. Он подчеркнул при этом, что анализ поможет установить происхождение шкур, но не место написания текстов.
Свитки Мертвого моря, найденные в пещерах Кумрана, из музея в Иерусалиме
16 марта, 14:01РИА Наука
Все свитки Мертвого моря из музея в Вашингтоне оказались подделкой
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