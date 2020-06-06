Поджигатели Америки работают на переизбрание Трампа

Все, что делает дурак, все он делает не так — эта народная мудрость более чем применима к происходящему в Штатах, точнее к попытке истеблишмента "перевести войну империалистическую в гражданскую", то есть оседлать расовый и социальный протест после убийства Джорджа Флойда и обернуть его в народное восстание против Дональда Трампа

План изначально был так себе, но после того, как в борьбе с Трампом за последние годы было использовано уже все что можно (сначала он был женоненавистником, потом расистом, потом русским агентом, тираном и просто сумасшедшим) — и ничего, включая попытку импичмента, не помогло, — можно было ожидать чего угодно, вплоть до удачных покушений на убийство. Спасибо, что живой — это, конечно, хорошо, но как из Белого дома его выгнать?

А если поджечь дом, тараканы ведь точно сгорят? Не пробовали? — А ведь действительно, давайте спички!

Попытка с помощью игры на грани гражданской войны (как минимум вызывания ее призрака) не допустить в ноябре переизбрания Трампа — это именно то, что мы наблюдаем сейчас в Штатах.

Нет, никто не планировал трагедии в Миннеаполисе — но когда она вызвала огромный резонанс в и так возбужденном коронавирусом американском обществе, протесты под лозунгом "Мне тяжело дышать" стали поворачивать на Белый дом. Трамп во всем виноват: он же типичный белый богатый расист, долой его! Трамп против мародеров? Нет, он врет — он против протестов как таковых! То есть он диктатор, еще и армию хочет против народа бросить!

О том, что вместе с Трампом придется снести само американское государство, организаторы кампании как-то не думают, потому что не считают, что на кону стоит судьба США . Нет, ну что вы, это же просто политическая борьба, она принимает порой очень жесткие формы, ну а в случае с непонятно откуда взявшимся в президентском кресле Трампом вообще все методы оправданны. Он же сумасброд, псих, хам, который угробит США, если останется еще на один срок, так что это наш долг — не допустить его переизбрания. Примерно так оправдывают себя те, кто сейчас поджигает Америку, чтобы выкурить из Белого дома Трампа.

Как сказал любимый телеведущий американского президента Такер Карлсон:

"Самые привилегированные в нашем обществе люди используют самых отчаявшихся для того, чтобы лишить власти всех остальных. Они не стремятся к расовой справедливости, <...> им нужен тотальный контроль!"

Да, тут очень важно разделить две проблемы — социально-экономическую и политическую. В Штатах растет социальное и расовое напряжение — но оно никак не связано с политикой Трампа. Наоборот, он как раз и пытается укрепить американскую экономику, а значит, и поднять уровень жизни обычных людей, вступая в клинч с элитами, которые закуклились в себе и заинтересованы как в своем бесконечном воспроизводстве у власти, так и в продолжении модели развития США как орудия глобализации. Социальное расслоение и межрасовые противоречия переплетаются, и с каждым годом ситуация будет ухудшаться. Карантин и безработица добавили жару — но сами по себе акции протеста ничему не угрожают. Для Америки опасно другое: попытка объявить любые ответные действия властей, включая борьбу с мародерами, антидемократическими, антинародными и незаконными. То есть делегитимизировать власть как таковую — потому что, показывая, что протест обладает высшим авторитетом, высшей легитимностью, что именно он "глас народа", его тут же противопоставляют власти. В этом-то вся и суть: манипуляторам плевать на чернокожих и бедных, они просто хотят вернуть себе все рычаги власти. Включая Белый дом, случайно, по их мнению, утерянный в 2016 году.

То есть "вашингтонское болото" ничего не поняло и ничему не научилось — Трамп стал президентом в 2016-м именно потому, что страна уже была в глубоком кризисе, в который ее завели как раз двухпартийные элиты, замкнутый в себе истеблишмент. И человек, никогда не занимавшийся политикой, который прямо и честно сказал и об этом кризисе, и о качестве этих элит, был именно за это выбран американцами своим президентом. Очень многие из тех, кто голосовал тогда против Трампа, то есть за Клинтон, были напуганы тем "Трампом", которого создали тотально воевавшие с ним СМИ, в том числе пугали и его "расизмом". Но, к удивлению демократов, за годы президентства Трампа число его сторонников среди негритянского населения (и в целом цветного) выросло — как и доходы этой части американского общества.

Шансы на победу над Трампом были только у другого Трампа — человека, не связанного с элитами и не разделяющего их взгляды. Такой кандидат у демократов был: сенатор Берни Сандерс , у которого украли номинацию от демпартии в 2016 году. Но и сейчас его не пустили на выборы — умеренный социалист Сандерс для элит ничем не лучше националиста и изоляциониста Трампа. Выставив против Трампа Джо Байдена , истеблишмент практически расписался в своем бессилии — поражение бывшего вице-президента было запрограммировано.

Но потом был коронавирус и падение экономики, заставившее демократов поверить в свои шансы. Но резко упавшая экономика так же резко стала расти к выборам — и тут убили Джорджа Флойда.

"Трамп — расист" — это было одним из первых обвинений в его адрес сразу же после того, как он выдвинулся в президенты в 2015 году. Теперь "расиста" снова вытащили из сундука — надеясь, что волна народного гнева не уляжется до ноября и теперь уж точно сметет Трампа. Но неделя протестов показывает совсем другое.

Да, они еще больше поляризировали американское общество — но не потому, что Трамп говорил или делал что-то провокационное, а потому, что поддерживающие протесты политики и СМИ стали нападать на президента. Который говорил лишь о том, что нужно обуздать мародеров (которые в самом деле сопровождали акции протеста) и навести порядок. Поляризации способствовали и звучавшие требования покаяния от белых как таковых, и раскачка темы "коллективной вины", и уж тем более беспомощность или самоустранение полиции в ряде случаев.

Сторонники Трампа еще больше сплотятся вокруг него, а вот представить себе, чтобы цветные сплотились вокруг Байдена, очень сложно. Никто не хочет хаоса и погромов — а демократы выступали против попыток президента навести порядок. Байден может приходить на одну из пяти церемоний похорон Флойда — но невозможно представить, чтобы черные всерьез верили в то, что их жизнь станет лучше, если бывший вице-президент, плоть от плоти истеблишмента, победит в ноябре. При этом демократам нужны голоса не только черных, но и вообще всех меньшинств, особенно латиноамериканцев. А их отношение к Трампу все эти годы также менялось в лучшую сторону.

До выборов в США остается всего пять месяцев, и понятно, что демократы проведут их под лозунгом "Я не могу дышать", применяя его ко всему президентству Трампа. И тем самым лишь помогут его переизбранию — потому что даже многие колеблющиеся отшатнутся от того, кто готов играть с огнем, раскачивая расовую и социальную ситуацию. Не будучи при этом ни социалистом, ни борцом за права. Как сказал Байден в одном из недавних интервью, — "Я выиграю у Джо Байдена".

При этом, сделав ставку на обострение противоречий, демократы рискуют проиграть не только выборы. Куда хуже будет, если и после ноября они решат не снижать накала борьбы — то есть не признают итоги выборов и новой победы Трампа.

Объявят о подтасовках и фальсификациях, потребуют пересчета — дела пойдут в суд, но там затянутся (в отличие от 2000 года, когда Буш победил Гора), и к 20 января 2021 года, когда должно начаться новое президентство, ситуация будет подвешена. Ситуация будет подвешена — а учитывая, что спорных случаев может быть несколько и они могут быть в разных штатах, каждая из сторон тем временем сможет предварительно толковать исход выборов в свою пользу: "у нас в итоге будет больше выборщиков" — "нет, у нас!" Потом к делу может подключиться конгресс — а дальше могут начать высказываться и отдельные штаты. То есть к началу следующего года в США может возникнуть ситуация реального двоевластия — или непризнания полномочий президента на части территории страны.

И то же самое может произойти и в обратном случае — при поражении Трампа. Хотя шансов на это куда меньше — как на его проигрыш, так и на то, что его сторонники в этом случае не признают результаты выборов. Проблема Трампа в том, что его сторонники в элите — республиканские сенаторы, члены палаты представителей, губернаторы — в большинстве своем вынужденные союзники и временные попутчики, которые предадут его, не выдержав психической атаки с "вашингтонского болота" (к которому многие из них и сами принадлежат). В случае гипотетического поражения Трампа в ноябре куда реальней локальные "восстания масс" — то есть бунт возмущенных избирателей, которые будут объединяться по территориальному принципу, пытаясь захватить органы власти на местах.