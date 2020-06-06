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2020-06-06T08:12
https://ria.ru/20200606/1572538456.html
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
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РИА Новости

Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ

08:00 06.06.2020 (обновлено: 08:12 06.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкЖенщина с плакатом в Киеве
Женщина с плакатом в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. На Украине назревает очередной полномасштабный кризис: депутаты Рады выступают против нового соглашения Киева с Международным валютным фондом. Чтобы затыкать дыры в бюджете, нужны деньги, однако законодатели возмутились тем, что по условиям, выдвигаемым кредитором, страна фактически переходит под внешнее управление. Эксперты уверены: Киев от соглашения не откажется, но и выполнять обязательства перед МВФ не будет.

Прочитали — прослезились

Двадцать второго мая МВФ сообщил, что новая кредитная программа на пять миллиардов долларов с Киевом согласована. Неделю спустя глава кредитной организации Кристалина Георгиева в разговоре с президентом Владимиром Зеленским пообещала предоставить первый транш в размере 1,9 миллиарда "уже в ближайшее время".
Однако радость украинцев оказалась недолгой: неожиданно выяснилось, что Киев подписал с МВФ меморандум, взяв на себя беспрецедентные политические и экономические обязательства. Официально документ не опубликовали, однако его выложил в интернет депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Значительная часть требований МВФ к Украине традиционно касается окончательного перевода на рыночные отношения всей социальной сферы. В первую очередь речь идет об отмене ограничений на подорожание различных услуг — от ЖКХ до медицины и образования.
В частности, с сентября вводят новые тарифы на коммуналку, которые смогут "адекватно отражать изменения в расходах на газ и негазовых расходах (включая капвложения)". Другими словами, украинцам придется из своего кармана оплачивать капитальные траты компаний.
Кроме того, тарифы будут индексироваться в зависимости от роста цен на газ. А он неизбежно подорожает, поскольку еще один пункт меморандума предусматривает отмену постановления Кабмина о регулировании стоимости голубого топлива: с 1 января для населения и коммунальных предприятий — только рыночная цена.
"У нас ситуация, на 100 процентов похожая на положение дел в 2014-2015 годах, — отмечает депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук. — Доходы населения упали, и, если на этом фоне поднять тарифы, мы получим резкий рост неплатежей и банкротство коммунальной сферы".
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Аналитики МВФ это прекрасно понимают, поэтому в меморандуме есть пункт об обязанности украинских властей "разработать инструменты, которые позволят обеспечить сбор платежей посредством высоких штрафов и упрощенного правоприменения".
"Это значит, что сначала установят высокую пеню за просрочку платежей по коммуналке. А если человек не сможет ее погасить, то у него арестуют имущество и продадут с аукциона в уплату счетов", — объясняет Дубинский.
По мнению Ирины Верещук, правительство, прежде чем повышать тарифы, должно навести порядок в "Нафтогазе Украины". "Сейчас это государство в государстве, — указывает депутат. — Как говорят специалисты, в "Нафтогазе" есть миллиарды гривен невыплаченных дивидендов, которые надо было бы вынуть и положить в казну. А если этих денег там нет, то спросить, за что платят такие высокие зарплаты руководству компании — по миллиону-два. Эти черные дыры надо закрыть, и тогда, возможно, не понадобится к населению в карман залезать".

Внешнее управление

Однако у МВФ прямо противоположный взгляд на эту проблему: там настаивают на полной независимости крупнейшей государственной корпорации от правительства.
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В частности, меморандум требует лишить Кабмин права назначать главу и членов правления "Нафтогаза Украины" и утверждать финансовый план госкорпорации. Эти функции должны перейти наблюдательному совету "Нафтогаза", в который войдут иностранные представители, рекомендованные МВФ.
Наблюдательные советы, обладающие максимальными полномочиями и сформированные из западных специалистов, появятся и во всех украинских госбанках. Таким образом, именно иностранцы будут решать, какие украинские проекты финансировать, а какие — нет.
Мало того, МВФ требует, чтобы зарубежные представители были в Высшем совете юстиции Украины — органе, назначающем судей. Значит, и украинская судебная система окажется под внешним управлением. На этом фоне прежнее условие фонда по земельной реформе — допустить к покупке земли иностранцев — выглядит сущей мелочью.
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"Новый меморандум приведет к полной потере субъектности, — констатирует Дубинский. — Народ Украины не будет управлять своей страной, это за него будет делать МВФ".

Деньги вперед

После того как содержание соглашения между Украиной и МВФ стало достоянием общественности, в стране начали искать виновников такого национального унижения. Но безуспешно.
"Моя коллега-депутат обратилась к правительству с просьбой открыть тайну: кто же от Украины ведет переговоры с МВФ и подписывает меморандумы, — рассказывает Ирина Верещук. — Ей ответили, что это конфиденциальная информация и мы не можем знать, кто уполномочен брать такие обязательства, из-за которых все должны затянуть пояса. Теперь даже не к кому апеллировать".
Зато депутаты наперебой принялись критиковать договоренности с МВФ. "Условия по новой кредитной программе неприемлемы для Украины, — заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. — Многое изложено так, что не будет воспринято ни украинским обществом, ни парламентом".
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"Мы или сейчас развернем ситуацию и объясним, что эти пять миллиардов, которые обещает нам МВФ, не стоят таких меморандумов, или продолжим затягивать эту петлю у себя на шее", — соглашается Ирина Верещук.
Украинские эксперты относятся к договоренностям с МВФ гораздо спокойнее. "Они хотели бы, чтобы у нас был порядок во всем, но нужно понимать: тот идеал, который "держат в уме" наши спонсоры, сталкивается с украинской практикой реализации, и в итоге получается совсем не то, что планировалось", — говорит заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.
Другими словами, специалисты уверены: сейчас Киев пообещает МВФ все что угодно, лишь бы получить первый транш по новой кредитной программе. Как только эти 1,9 миллиарда перечислят, украинцы, как обычно, начнут тихий саботаж всех договоренностей, срывая выполнение подписанного меморандума.
МВФ собирается рассмотреть вопрос о новом кредите Киеву 9 июня. Положительное решение еще несколько дней назад казалось гарантированным. Но скандал со злополучным меморандумом может изменить позицию украинских спонсоров.
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Ирина ВерещукКристалина ГеоргиеваМВФВладимир ЗеленскийКиевУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Да подпишут они всё. Переобуваются в воздухе два раза за прыжок.
6 июня, 08:30
ffrolgohom
8920202
Они берут пример у США. Нарушать все договора.
6 июня, 09:54
Wasya Pupkin
4120002
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