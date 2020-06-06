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2020-06-06T10:33
https://ria.ru/20200606/1572536793.html
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
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РИА Новости

Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть

10:28 06.06.2020 (обновлено: 10:33 06.06.2020)
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Сделка ОПЕК+ — соглашение об ограничении добычи нефти между членами Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и другими крупными производителями, не входящими в картель. Оно действует с 2017 года и в настоящее время объединяет 23 страны, включая Россию. В апреле представители альянса договорились о рекордном сокращении добычи — на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Подробнее об участниках и условиях сделки — в инфографике Ria.ru.
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ОПЕК+СделкиОПЕКИнфографикаЦены на нефтьBrentНефтьЭкономика
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