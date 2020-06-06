Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть

Сделка ОПЕК+ — соглашение об ограничении добычи нефти между членами Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и другими крупными производителями, не входящими в картель. Оно действует с 2017 года и в настоящее время объединяет 23 страны, включая Россию. В апреле представители альянса договорились о рекордном сокращении добычи — на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Подробнее об участниках и условиях сделки — в инфографике Ria.ru.