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Культура
2020-06-06T08:15
https://ria.ru/20200606/1572529553.html
"Онегин, добрый мой приятель". Как роман Пушкина ставят у нас и у них
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РИА Новости

"Онегин, добрый мой приятель". Как роман Пушкина ставят у нас и у них

08:00 06.06.2020 (обновлено: 08:15 06.06.2020)
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© Фото : Komische Oper Berlin/Iko FreeseСцена из оперы "Евгений Онегин". Комише опера (Берлин)
Сцена из оперы Евгений Онегин. Комише опера (Берлин)
© Фото : Komische Oper Berlin/Iko Freese
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Евгений Онегин — скучающий ловелас или философ? Татьяна Ларина — интроверт или болтушка? Персонажи знаменитого романа Александра Пушкина до сих пор интересны и актуальны. Театры продолжают искать ответы в новых спектаклях, а режиссеры — в экранизациях. В день рождения Александра Сергеевича рассказываем о самых интересных и любопытных интерпретациях бессмертного произведения.

Самый мистический — в театре Вахтангова

"Евгений Онегин" в версии Римаса Туминаса — осторожная импровизация, разрушающая стереотипы. Получилось философское размышление о жизни в целом и чувствах в частности: о недосказанности, догадках, гневе, страсти, цинизме, сатире и прощении.
Онегин в этом драматическом спектакле предстает аж в двух ипостасях: молодой щеголь (его играет Виктор Добронравов или Леонид Бичевин) и взрослый, философствующий господин (Сергей Маковецкий или Алексей Гуськов). Вторая версия главного героя — человек, познавший все, как бы со стороны наблюдает за своей прошлой жизнью и поступками.
© Фото : Театр им. Е. ВахтанговаСпектакль "Евгений Онегин". Театр им. Е. Вахтангова
Спектакль Евгений Онегин. Театр им. Е. Вахтангова
© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
Спектакль "Евгений Онегин". Театр им. Е. Вахтангова
Ольга — дерзкая девчонка с аккордеоном, а Татьяна — романтичный и робкий интроверт. Но их затмевает одним только появлением на сцене Няня и Танцмейстер в одном лице — Людмила Максакова. Ее властный покровительственный тон, величественная выдержка заставляют замереть на месте. Даже дома, на диване.
Все персонажи одеты в костюмы пушкинской эпохи (с некоторыми стильными поправками), но время действия не определить. Оно как бы вне реальности.
Обратите внимание на сценографию (в зеркальном заднике отражается все происходящее и немного зрительный зал) и на спецэффекты (метель и гром еще никогда не были так к месту).
Смотреть спектакль
© Фото : Театр им. Е. Вахтангова

Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова

Спектакль Евгений Онегин. Театр им. Е. Вахтангова
1 из 4

Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова

© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
© Фото : Театр им. Е. Вахтангова

Людмила Максакова в спектакле "Евгений Онегин" театра имени Евгения Вахтангова

Спектакль Евгений Онегин. Театр им. Е. Вахтангова
2 из 4

Людмила Максакова в спектакле "Евгений Онегин" театра имени Евгения Вахтангова

© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
© Фото : Театр им. Е. Вахтангова

Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова

Спектакль Евгений Онегин. Театр им. Е. Вахтангова
3 из 4

Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова

© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
© Фото : Театр им. Е. Вахтангова

Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова

Спектакль Евгений Онегин. Театр им. Е. Вахтангова
4 из 4

Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова

© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
1 из 4

Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова

© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
2 из 4

Людмила Максакова в спектакле "Евгений Онегин" театра имени Евгения Вахтангова

© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
3 из 4

Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова

© Фото : Театр им. Е. Вахтангова
4 из 4

Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова

© Фото : Театр им. Е. Вахтангова

Самый яркий — у берлинской "Комише опер"

Пожалуй, наиболее живописный и наполненный энергией "Евгений Онегин" — у берлинской "Комише опер" и главного режиссера этого театра австралийца Барри Коски.
© Фото : Komische Oper Berlin/Iko FreeseСцена из оперы "Евгений Онегин". "Комише опер" (Берлин)
Сцена из оперы Евгений Онегин. Комише опера (Берлин)
© Фото : Komische Oper Berlin/Iko Freese
Сцена из оперы "Евгений Онегин". "Комише опер" (Берлин)
Постановщик любит новшества и предпочитает необычный взгляд на классические вещи (например, в "Волшебной флейте" для "Комише опер" он соединил театр и мультипликацию).
"Онегина" режиссер ставит с размахом, достойным Исторической сцены Большого театра, соединяя декорации и костюмы сочных красок с драматическим накалом страстей. При объяснении Татьяны и Онегина почти физически ощущается, как наэлектризован воздух между героями.
Режиссер признавался, что "Евгений Онегин" для него — история взросления девушки и одновременно рассказ про циничного человека, который пытается обуздать эмоции. Но главное — проблемы, представленные в постановке, такие же, как у обычных людей.
Поэтому Коски делает ставку на психологический реализм и показывает Татьяну и Онегина, Ольгу и Ленского максимально правдоподобными и живыми.
При этом сцена-трансформер превращена в произведение искусства. Сначала это лес с самыми настоящими деревьями, поляной зеленых растений и туманом. Потом добавляются стулья, скамейка или стены бального зала, в зависимости от акта оперы.
Эта версия постановки идеальна, если хочется посмотреть визуально красивую сказку с открытым финалом.
Смотреть оперу
© Фото : Komische Oper Berlin/Iko FreeseСцена из оперы "Евгений Онегин". "Комише опер" (Берлин)
Сцена из оперы Евгений Онегин. Комише опера (Берлин)
© Фото : Komische Oper Berlin/Iko Freese
Сцена из оперы "Евгений Онегин". "Комише опер" (Берлин)

Самый утонченный — у Пермского театра оперы и балета

"Евгений Онегин" Пермского театра оперы и балета — белый лист, на котором можно написать все что угодно. Минимализм, лаконичность и аккуратность исполнения.
© Фото : Пермский театр оперы и балетаФрагмент оперы "Евгений Онегин". Пермский театр оперы и балета
Сцена из оперы Евгений Онегин. Пермский театр оперы и балета
© Фото : Пермский театр оперы и балета
Фрагмент оперы "Евгений Онегин". Пермский театр оперы и балета
Создатели хотели придать постановке литературную атмосферу. Это заметно даже визуально: задником стал белый фон со строками из письма или черновика. А все действие спектакля происходит в библиотеке. По словам одного из постановщиков, вдохновлялись Хогвартсом из "Гарри Поттера" и книжными хранилищами "Ленинки", Амстердама, Мадрида и Лиссабона.
© Фото : Пермский театр оперы и балетаСцена из оперы "Евгений Онегин". Пермский театр оперы и балета
Сцена из оперы Евгений Онегин. Пермский театр оперы и балета
© Фото : Пермский театр оперы и балета
Сцена из оперы "Евгений Онегин". Пермский театр оперы и балета
Начинается опера сразу с визита Ленского и Онегина в дом Лариных. Такой энергичный темп держится весь спектакль, и это не позволяет заскучать.
Декорации — гигантские белые книжные стеллажи, светлые столы, стулья и кресла. Костюмы героев (было сшито 250 штук) тоже сдержанных тонов. Сначала почти исключительно светлые, потом с вкраплением темных элементов, а к финалу — черные. Все сделано для того, чтобы не отвлекаться, а сосредоточиться на голосах солистов и хора. Это выгодный и правильный ход: актерская игра и исполнение так хороши, что наверняка захочется пересмотреть спектакль еще раз.
Смотреть оперу
© Фото : Пермский театр оперы и балетаФрагмент оперы "Евгений Онегин". Пермский театр оперы и балета
Сцена из оперы Евгений Онегин. Пермский театр оперы и балета
© Фото : Пермский театр оперы и балета
Фрагмент оперы "Евгений Онегин". Пермский театр оперы и балета

Не только театр: Серсея и Сами-Знаете-Кто

"Евгений Онегин" так популярен, что по роману не только ставят спектакли, но и снимают кино. Особенно интересно смотреть на попытки иностранцев осмыслить русский текст и перенести его на экран.
© 7 Arts International (1998)Кадр из фильма "Онегин"
Кадр из фильма Онегин
© 7 Arts International (1998)
Кадр из фильма "Онегин"
Один из примеров — фильм "Онегин" 1999 года британского режиссера Марты Файнс, сестры Рэйфа Файнса (да, того самого Волан-де-Морта). Он сыграл главную мужскую роль, Татьяной стала Лив Тайлер, а Ольгой — Лена Хиди (будущая Серсея из "Игры Престолов").
Получилась довольно вольная интерпретация пушкинского творения: как оказалось, продираться сквозь перевод русского романа XIX века режиссеру было непросто. Она потом признавалась, что в целом эстетика фильма — это "английская реакция на русскую классику".
© 7 Arts International (1998)

Рэйф Файнс в фильме "Онегин"

Кадр из фильма Онегин
1 из 3

Рэйф Файнс в фильме "Онегин"

© 7 Arts International (1998)
© 7 Arts International (1998)

Лив Тайлер в фильме "Онегин"

Кадр из фильма Онегин
2 из 3

Лив Тайлер в фильме "Онегин"

© 7 Arts International (1998)
© 7 Arts International (1998)

Лена Хиди в фильме "Онегин"

Кадр из фильма Онегин
3 из 3

Лена Хиди в фильме "Онегин"

© 7 Arts International (1998)
1 из 3

Рэйф Файнс в фильме "Онегин"

© 7 Arts International (1998)
2 из 3

Лив Тайлер в фильме "Онегин"

© 7 Arts International (1998)
3 из 3

Лена Хиди в фильме "Онегин"

© 7 Arts International (1998)
Особенно ярко в экранизации показано противопоставление разных миров: того, в котором живет столичный денди, и скромной деревенской дворянки.
Да, определенные погрешности порой выглядят забавно для российского зрителя, но их перекрывают аккуратное отношение к оригиналу (все основные сюжетные линии сохранены и соответствуют роману), костюмы и актерская игра.
Алексей Гуськов
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