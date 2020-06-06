"Онегин, добрый мой приятель". Как роман Пушкина ставят у нас и у них

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Евгений Онегин — скучающий ловелас или философ? Татьяна Ларина — интроверт или болтушка? Персонажи знаменитого романа Александра Пушкина до сих пор интересны и актуальны. Театры продолжают искать ответы в новых спектаклях, а режиссеры — в экранизациях. В день рождения Александра Сергеевича рассказываем о самых интересных и любопытных интерпретациях бессмертного произведения.

Самый мистический — в театре Вахтангова

"Евгений Онегин" в версии Римаса Туминаса — осторожная импровизация, разрушающая стереотипы. Получилось философское размышление о жизни в целом и чувствах в частности: о недосказанности, догадках, гневе, страсти, цинизме, сатире и прощении.

Онегин в этом драматическом спектакле предстает аж в двух ипостасях: молодой щеголь (его играет Виктор Добронравов или Леонид Бичевин) и взрослый, философствующий господин (Сергей Маковецкий или Алексей Гуськов). Вторая версия главного героя — человек, познавший все, как бы со стороны наблюдает за своей прошлой жизнью и поступками.

© Фото : Театр им. Е. Вахтангова Спектакль "Евгений Онегин". Театр им. Е. Вахтангова © Фото : Театр им. Е. Вахтангова Спектакль "Евгений Онегин". Театр им. Е. Вахтангова

Ольга — дерзкая девчонка с аккордеоном, а Татьяна — романтичный и робкий интроверт. Но их затмевает одним только появлением на сцене Няня и Танцмейстер в одном лице — Людмила Максакова. Ее властный покровительственный тон, величественная выдержка заставляют замереть на месте. Даже дома, на диване.

Все персонажи одеты в костюмы пушкинской эпохи (с некоторыми стильными поправками), но время действия не определить. Оно как бы вне реальности.

Обратите внимание на сценографию (в зеркальном заднике отражается все происходящее и немного зрительный зал) и на спецэффекты (метель и гром еще никогда не были так к месту).

© Фото : Театр им. Е. Вахтангова Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова 1 из 4 Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова © Фото : Театр им. Е. Вахтангова © Фото : Театр им. Е. Вахтангова Людмила Максакова в спектакле "Евгений Онегин" театра имени Евгения Вахтангова 2 из 4 Людмила Максакова в спектакле "Евгений Онегин" театра имени Евгения Вахтангова © Фото : Театр им. Е. Вахтангова © Фото : Театр им. Е. Вахтангова Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова 3 из 4 Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова © Фото : Театр им. Е. Вахтангова © Фото : Театр им. Е. Вахтангова Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова 4 из 4 Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова © Фото : Театр им. Е. Вахтангова 1 из 4 Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова © Фото : Театр им. Е. Вахтангова 2 из 4 Людмила Максакова в спектакле "Евгений Онегин" театра имени Евгения Вахтангова © Фото : Театр им. Е. Вахтангова 3 из 4 Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова © Фото : Театр им. Е. Вахтангова 4 из 4 Спектакль "Евгений Онегин". Театр имени Евгения Вахтангова © Фото : Театр им. Е. Вахтангова

Самый яркий — у берлинской "Комише опер"

Пожалуй, наиболее живописный и наполненный энергией "Евгений Онегин" — у берлинской "Комише опер" и главного режиссера этого театра австралийца Барри Коски.

Постановщик любит новшества и предпочитает необычный взгляд на классические вещи (например, в "Волшебной флейте" для "Комише опер" он соединил театр и мультипликацию).

"Онегина" режиссер ставит с размахом, достойным Исторической сцены Большого театра, соединяя декорации и костюмы сочных красок с драматическим накалом страстей. При объяснении Татьяны и Онегина почти физически ощущается, как наэлектризован воздух между героями.

Режиссер признавался, что "Евгений Онегин" для него — история взросления девушки и одновременно рассказ про циничного человека, который пытается обуздать эмоции. Но главное — проблемы, представленные в постановке, такие же, как у обычных людей.

Поэтому Коски делает ставку на психологический реализм и показывает Татьяну и Онегина, Ольгу и Ленского максимально правдоподобными и живыми.

При этом сцена-трансформер превращена в произведение искусства. Сначала это лес с самыми настоящими деревьями, поляной зеленых растений и туманом. Потом добавляются стулья, скамейка или стены бального зала, в зависимости от акта оперы.

Эта версия постановки идеальна, если хочется посмотреть визуально красивую сказку с открытым финалом.

Самый утонченный — у Пермского театра оперы и балета

"Евгений Онегин" Пермского театра оперы и балета — белый лист, на котором можно написать все что угодно. Минимализм, лаконичность и аккуратность исполнения.

© Фото : Пермский театр оперы и балета Фрагмент оперы "Евгений Онегин". Пермский театр оперы и балета © Фото : Пермский театр оперы и балета Фрагмент оперы "Евгений Онегин". Пермский театр оперы и балета

Создатели хотели придать постановке литературную атмосферу. Это заметно даже визуально: задником стал белый фон со строками из письма или черновика. А все действие спектакля происходит в библиотеке. По словам одного из постановщиков, вдохновлялись Хогвартсом из "Гарри Поттера" и книжными хранилищами "Ленинки", Амстердама, Мадрида и Лиссабона.

© Фото : Пермский театр оперы и балета Сцена из оперы "Евгений Онегин". Пермский театр оперы и балета © Фото : Пермский театр оперы и балета Сцена из оперы "Евгений Онегин". Пермский театр оперы и балета

Начинается опера сразу с визита Ленского и Онегина в дом Лариных. Такой энергичный темп держится весь спектакль, и это не позволяет заскучать.

Декорации — гигантские белые книжные стеллажи, светлые столы, стулья и кресла. Костюмы героев (было сшито 250 штук) тоже сдержанных тонов. Сначала почти исключительно светлые, потом с вкраплением темных элементов, а к финалу — черные. Все сделано для того, чтобы не отвлекаться, а сосредоточиться на голосах солистов и хора. Это выгодный и правильный ход: актерская игра и исполнение так хороши, что наверняка захочется пересмотреть спектакль еще раз.

© Фото : Пермский театр оперы и балета Фрагмент оперы "Евгений Онегин". Пермский театр оперы и балета © Фото : Пермский театр оперы и балета Фрагмент оперы "Евгений Онегин". Пермский театр оперы и балета

Не только театр: Серсея и Сами-Знаете-Кто

"Евгений Онегин" так популярен, что по роману не только ставят спектакли, но и снимают кино. Особенно интересно смотреть на попытки иностранцев осмыслить русский текст и перенести его на экран.

© 7 Arts International (1998) Кадр из фильма "Онегин" © 7 Arts International (1998) Кадр из фильма "Онегин"

Один из примеров — фильм "Онегин" 1999 года британского режиссера Марты Файнс, сестры Рэйфа Файнса (да, того самого Волан-де-Морта). Он сыграл главную мужскую роль, Татьяной стала Лив Тайлер, а Ольгой — Лена Хиди (будущая Серсея из "Игры Престолов").

Получилась довольно вольная интерпретация пушкинского творения: как оказалось, продираться сквозь перевод русского романа XIX века режиссеру было непросто. Она потом признавалась, что в целом эстетика фильма — это "английская реакция на русскую классику".

© 7 Arts International (1998) Рэйф Файнс в фильме "Онегин" 1 из 3 Рэйф Файнс в фильме "Онегин" © 7 Arts International (1998) © 7 Arts International (1998) Лив Тайлер в фильме "Онегин" 2 из 3 Лив Тайлер в фильме "Онегин" © 7 Arts International (1998) © 7 Arts International (1998) Лена Хиди в фильме "Онегин" 3 из 3 Лена Хиди в фильме "Онегин" © 7 Arts International (1998) 1 из 3 Рэйф Файнс в фильме "Онегин" © 7 Arts International (1998) 2 из 3 Лив Тайлер в фильме "Онегин" © 7 Arts International (1998) 3 из 3 Лена Хиди в фильме "Онегин" © 7 Arts International (1998)

Особенно ярко в экранизации показано противопоставление разных миров: того, в котором живет столичный денди, и скромной деревенской дворянки.