Тима Белорусских выпустил новый трек "Тянет к тебе"

Музыкант рассказывает об отношениях с девушкой, которую любит, но считает, что она его нет, и только издевается. Несмотря на это, они продолжают встречаться и ругаться, что очень надоело герою Белорусских. "Я не хочу войны со стрельбой. Не хочу тебе, себе и нам делать больно. Я просто хочу быть с тобой, быть с тобой", – поет он.