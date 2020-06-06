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2020-06-06T17:00
https://ria.ru/20200606/1572482330.html
Сохранение национального богатства: в Кирове возрождают домовую роспись
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РИА Новости

Сохранение национального богатства: в Кирове возрождают домовую роспись

08:00 06.06.2020 (обновлено: 17:00 06.06.2020)
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© РИА Новости / Илья ТиминДеревянный дом в деревне
Деревянный дом в деревне
© РИА Новости / Илья Тимин
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В прошлом крестьянская домовая роспись была знаковым атрибутом интерьера в избах Русского Севера. Такая роспись украшала главные места в доме — входную дверь, сундуки, место возле печи. Также мастера расписывали избы по периметру. Расцвет этого ремесла пришелся на 1880-1910 годы.
© Фото предоставлено Центром русской культуры и письменности "Мир"Крестьянская домовая роспись в избе
Крестьянская домовая роспись в избе
© Фото предоставлено Центром русской культуры и письменности "Мир"
Крестьянская домовая роспись в избе
Сейчас жителям тех регионов России, где когда-то развивалась домовая роспись, практически ничего не известно об этом занятии предков. Как показал один из опросов, только 4,4 процента назвали крестьянскую домовую роспись вятским народным промыслом.

"Народная домовая роспись. Возвращение"

Для того чтобы напомнить о росписи и возродить ее традиции, и был создан проект центра русской культуры и письменности "Мир" — "Народная домовая роспись. Возвращение".
"По существу, это идет сохранение нашего национального богатства. Ведь каждая вещь, каждая роспись и каждый мастер — индивидуальные", — рассказала руководитель историко-краеведческого клуба "Мир" Людмила Крылова.
© Фото предоставлено Центром русской культуры и письменности "Мир"Экспедиция в "мертвую" деревню
Экспедиция в мертвую деревню
© Фото предоставлено Центром русской культуры и письменности "Мир"
Экспедиция в "мертвую" деревню
Представители центра регулярно отправляются в экспедиции, откуда возвращаются с увесистыми рюкзаками, внутри которых уникальные образцы крестьянской домовой росписи. Все найденные артефакты отправляются в музей. Кроме того, специалисты каталогизируют все собранные экспонаты. Как итог — первый в истории домовой росписи научный каталог.

"Мы не просто приносим расписные дощечки с нашего Русского Севера. У нас была задача описать все это и разобраться, что же мы имеем. В результате изучения у нас получился научный каталог. Им могут пользоваться как те, кто интересуется историей и культурой, так и искусствоведы и этнографы, историки. Такой каталог выпущен впервые", — рассказывает руководитель историко-краеведческого клуба "Мир".

Мертвые деревни и живое искусство

Людмила Крылова отметила, что в экспедиции за примерами крестьянской домовой росписи они отправляются по так называемым мертвым деревням. Где уже более 30 лет нет никакой жизни.
"Там уже все заросло, и люди туда никогда не вернутся. Там уже абсолютно нет дорог, провода обрезаны, там нет ни единого жителя", — сообщила Людмила Крылова.
© Фото предоставлено Центром русской культуры и письменности "Мир"Крестьянская домовая роспись в избе
Крестьянская домовая роспись в избе
© Фото предоставлено Центром русской культуры и письменности "Мир"
Крестьянская домовая роспись в избе
В ходе экспедиций удалось многое выяснить и о тех, кто расписывал дома. Узнать имена конкретных мастеров, географию их промысла. Все дома расписывались непрофессионалами.
Мастеров называли отходниками, так как для них это был отхожий промысел. Как правило, росписью они занимались зимой или поздней осенью.
"В это время у них дома было все убрано — поля и все прочее, и они уходили на заработки. Они могли не только расписывать, но и избы ставить. Они были мастера на все руки. Это было их второе ремесло, помимо основного. Особенно активно они ходили в неурожайные годы, так как нужны были заработки", — пояснила Людмила Крылова.

Расписной маршрут

Результатом проекта "Народная домовая роспись. Возвращение" стал не только уникальный каталог. В историческом центре Кирова были расписаны стены в стиле крестьянской домовой росписи. Каждый день здесь проводились экскурсии. Причем самому юному посетителю выставки было три года, а самому возрастному гостю — 101 год. Часто поинтересоваться старинным русским искусством приезжают и гости из-за рубежа.
© Фото предоставлено Центром русской культуры и письменности "Мир"Мастер-класс по крестьянской домовой росписи
Мастер-класс по крестьянской домовой росписи
© Фото предоставлено Центром русской культуры и письменности "Мир"
Мастер-класс по крестьянской домовой росписи
"И из-за границы часто приезжают, у нас только из Австралии еще никого не было, а все остальные континенты уже были", — рассказывает руководитель историко-краеведческого клуба "Мир".
Чтобы все желающие могли не просто посмотреть на домовую роспись, но и попробовать себя в роли художников, в рамках проекта проходили мастер-классы. Причем проходили они в аутентичном формате.
© Фото предоставлено Центром русской культуры и письменности "Мир"Образец крестьянской домовой росписи
Образец крестьянской домовой росписи
© Фото предоставлено Центром русской культуры и письменности "Мир"
Образец крестьянской домовой росписи
"Мы не просто роспись делали эту на листках, а писали на деревянных дощечках", — уточнила Людмила Крылова.
Стать старинному искусству еще ближе жителям Кирова помог специальный автобус, который в рамках проекта был оформлен в стиле домовой росписи.
"Нам дали белый новый автобус, он весь в нашей крестьянской домовой росписи. Катается красавец по нашему городу", — рассказала руководитель историко-краеведческого клуба.
© Фото предоставлено Центром русской культуры и письменности "Мир"Автобус в Кирове, расписанный в стиле крестьянской домовой росписи
Автобус в Кирове, расписанный в стиле крестьянской домовой росписи
© Фото предоставлено Центром русской культуры и письменности "Мир"
Автобус в Кирове, расписанный в стиле крестьянской домовой росписи
Изначально планировалось, что расписной транспорт будет курсировать по своему маршруту до декабря 2019 года. Однако он и его роспись полюбились жителям Кирова, так что автобус возит горожан и по сей день.
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