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2020-06-06T08:11
https://ria.ru/20200606/1572475765.html
Под страхом смерти. Китай отказывается от губительных традиций
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РИА Новости

Под страхом смерти. Китай отказывается от губительных традиций

08:00 06.06.2020 (обновлено: 08:11 06.06.2020)
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© REUTERS / Tyrone SiuТрансляция сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Гонконге
Трансляция сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. От проблем в экономике — к замораживанию яйцеклеток: за последние две недели в КНР обсудили, кажется, все важные для общества вопросы. Законодатели одобрили, по сути, энциклопедию китайской жизни — первый в истории страны Гражданский кодекс. Свои коррективы в документ внесла и пандемия.

Вирусная повестка

"Две сессии" — так в Китае называют ежегодное синхронное заседание парламента — Всекитайского собрания народных представителей — и главного совещательного органа — Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета. Обычно депутаты и советники собираются в Пекине в марте. Но в этом году из-за пандемии мероприятие перенесли. Заседали в масках, а обедали за круглыми столами с пластиковыми экранами.
Повестку тоже во многом продиктовала эпидемиологическая ситуация. Впервые с 1994 года депутаты отказались формулировать задачу по ВВП — сейчас рассчитывать на определенность в экономике не приходится. Кроме того, в удобный момент — когда из-за угрозы распространения инфекции можно избежать массовых демонстраций — парламент провел закон о безопасности Гонконга. Но по-тихому все же не получилось — город охватили протесты.
Пандемия заставила по-новому взглянуть и на некоторые национальные традиции. Поскольку китайские эксперты считают, что источником COVID-19 послужило мясо диких животных, делегаты "двух сессий" обсудили особое законодательство в этой сфере. Ведь спрос на экзотику продолжает расти. Необычное домашнее животное или угощение — показатель статуса, и бороться с этим будет непросто.
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЗаседание Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Заседание Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Заседание Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Кроме того, депутаты считают необходимым изменить застольные обычаи. В отличие от европейцев, китайцы не привыкли заказывать в ресторанах отдельные порции. Как правило, на стол ставят несколько больших блюд, чтобы попробовать всего понемногу. Еду накладывают из общих тарелок, иногда пользуясь многоразовыми палочками для еды. Теперь власти призывают всех перейти на порции и индивидуальные столовые приборы.

Долгожданный кодекс

В новом Гражданском кодексе учли некоторые нюансы семейной жизни. Депутаты, например, решили умерить меркантильность молодоженов, поскольку брак по расчету — обычное дело в Китае. Отныне муж и жена будут платить по долгам каждый сам за себя. Траты, не вписывающиеся в базовые нужды домохозяйства, тоже разделят — если не удастся доказать, что выгоду получил и супруг.
На карантине во многих семьях возникли конфликты, и, чтобы не допустить всплеска импульсивных разводов, власти предложили парам подумать. Раньше расторгнуть брак можно было за день. Согласно новому закону, с 2021 года супругам, желающим развестись, придется ждать месяц — "чтобы остыть".
После споров о том, не превратится ли эта передышка в домашний кошмар, законодатели закрепили отсрочку только за теми, кто расстается по обоюдному желанию. Кроме того, китайцы получили право аннулировать брак, если муж или жена до свадьбы скрыли, что страдают серьезным заболеванием.
Еще одно дополнение к законам — жертвы сексуального насилия могут подавать в суд на преступников даже по истечении срока давности. Раньше эта юридическая лазейка позволяла насильникам уйти от наказания, однако в последние годы данная проблема привлекала к себе все больше внимания, и властям пришлось внести коррективы.
© AFP 2020 / Noel CelisПара во время свадебной фотосессии в Пекине
Пара во время свадебной фотосессии в Пекине
© AFP 2020 / Noel Celis
Пара во время свадебной фотосессии в Пекине

Китайская специфика

Предусмотрели также наказание для тех, кто роняет что-то с балкона на прохожих.
Дело в том, что летом прошлого года произошла трагедия. Из-за рухнувшего с верхних этажей окна погиб пятилетний мальчик. Его пытались спасти в больнице, что обошлось семье в 75 тысяч юаней (десять тысяч долларов), но безуспешно. Управляющая компания аварийного дома компенсировала всего три тысячи юаней — и это особенно возмутило общественность.
По новому закону, если есть пострадавшие, а виновный не найден, ответственность распределяется между всеми жильцами дома и компанией ЖКХ.
Найдется управа и на агрессивных безбилетников, занимающих чужие места в транспорте. Видеозаписи скандалистов регулярно вызывают дискуссии о том, что делать с наглыми пассажирами.
Еще одна громкая инициатива, которую обсуждают не один год, — законопроект о праве на заморозку яйцеклеток. Парадокс в том, что одинокие женщины не могут откладывать деторождение на потом, в то время как неженатым мужчинам разрешено сдавать эякулят в специальные хранилища, чтобы использовать его в будущем. В 2019 году одна незамужняя китаянка подала в суд на больницу за отказ заморозить ее яйцеклетку. "Я приехала в Пекин, чтобы получить профессиональное медобслуживание, а вместо этого меня уговаривали отложить работу и родить ребенка", — возмущалась она.
Много шума наделала делегат из провинции Шаньдун, работающая завучем в школе. Она потребовала бороться с популярностью знаменитостей-мужчин среди девушек, ведь это мешает им учиться.
Как бы экзотично ни звучали некоторые законодательные инициативы, эти "две сессии" очень важны. Ведь одобренный Гражданский кодекс — первый в истории страны. Принять его пытались уже четыре раза. В КНР надеются, что благодаря новому документу удастся систематизировать юридическую систему и сделать ее более современной.
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Всекитайское собрание народных представителейПекинКитайВ мире
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