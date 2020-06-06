Кара небесная. Ученые расследовали космическое убийство

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Ученые обнаружили в турецких архивах первые письменные свидетельства гибели человека от падения метеорита. Во всех известных ранее инцидентах пострадавшие отделывались легкими травмами либо связь ранений с небесным объектом была неочевидной. Какова вероятность подобного несчастного случая, разбиралось РИА Новости.

Каменные дожди

Десятки мелких небесных тел ежедневно падают на Землю. Сгорающие в атмосфере пылинки называют метеорами, а долетевшие до поверхности камни — метеоритами. Крупные, такие как Челябинский, весом 654 килограмма, крайне редки.

Земля ежегодно с определенной периодичностью проходит через метеорные потоки. Девять наиболее сильных названы в честь созвездий, расположенных в той части неба, откуда летят небесные тела: Персеиды — из созвездия Персея, Ориониды — из созвездия Ориона и так далее.

Эти каменно-пылевые шлейфы образуются у приближающихся к Солнцу комет. Например, комета C/1861 G1 (Thatcher), открытая в 1861 году, рождает Лириды, каждый год в конце апреля появляющиеся из созвездия Лиры.

Также в атмосферу попадают фрагменты астероидов. Нередко они проливаются на Землю дождем. В базе данных НАСА только с 1988 года зарегистрировали 822 таких события.

Свидетельства очевидцев

Изучая бумаги, хранящиеся в Главном управлении государственных архивов при президенте Республики Турция , ученые обнаружили три документа, в которых сообщается о гибели человека от метеорита в районе города Сулеймания, в Курдистане . Сейчас это Ирак , а в конце XIX века эта территория входила в Османскую империю.

Губернатор города Мосул Мустафа Фаик сообщает в письме султану Абдул Хамиду II, что 22 августа 1888 года около 08:30 вечера по местному времени в небе появился большой "огненный шар". Не долетев до земли, он взорвался, и вниз посыпался каменный дождь, продолжавшийся примерно десять минут.

Один человек, в которого попал крупный обломок, погиб на месте, другой был ранен и остался парализованным. Имена не упоминаются. Также в письме говорится, что "огненный шар" повредил постройки и посевы. Видимо, имеется в виду ударная волна от взрыва.

© O. Unsalan et al., Meteoritics & Planetary Science, 2020 Письмо губернатора города Мосула Мустафы Фаика с описанием события © O. Unsalan et al., Meteoritics & Planetary Science, 2020 Письмо губернатора города Мосула Мустафы Фаика с описанием события

Письмо, отправленное 13 сентября 1888 года, судя по отметкам канцелярии, прибыло во дворец 8 октября.

Во втором документе, вероятно, служебной записке, зафиксировано, что 9 октября министр внутренних дел Ахмед Мунир Паша через великого визиря проинформировал султана о произошедших событиях, а в третьем, от 18 октября, — что министр передал великому визирю Мехмед Камил Паше тот самый камень, который убил человека.

Все три документа написаны на сложном для понимания османском варианте турецкого языка, использующем множество арабских и персидских букв. Из-за этого столь ценные свидетельства долго оставались без внимания и только недавно их перевели и оцифровали.

Основываясь на письме губернатора, ученые достаточно точно определили место, где произошел трагический инцидент. В тексте сказано, что "огненный шар" взорвался над "пирамидальной горой", на склоне которой и погиб человек. Такие горы в Сулеймании есть только вблизи деревни Чисанэ.

© O. Unsalan et al., Meteoritics & Planetary Science, 2020 Пирамидальные горы у деревни Чисанэ на гравюре 1900-х годов © O. Unsalan et al., Meteoritics & Planetary Science, 2020 Пирамидальные горы у деревни Чисанэ на гравюре 1900-х годов

Также в документе перечислены населенные пункты, где видели "огненный шар", и все они расположены к юго-востоку от Чисанэ. Исследователи сделали вывод, что метеорит летел в северо-западном направлении. Расстояние от места, где его впервые увидели, до точки падения — около 67 километров.

© O. Unsalan et al., Meteoritics & Planetary Science, 2020 Карта траектории падения метеорита — от места, где его увидели в небе, до точки, где погиб человек © O. Unsalan et al., Meteoritics & Planetary Science, 2020 Карта траектории падения метеорита — от места, где его увидели в небе, до точки, где погиб человек

Специалисты продолжают изучать архивы в надежде найти ответное письмо великого визиря или самого султана.

За отсутствием улик

Падающие небесные камни чрезвычайно редко наносят физический ущерб людям. Просто потому, что человек в масштабах Земли очень маленький.

Профессор Тулейнского университета в США Стивен Нельсон подсчитал : шансы погибнуть от метеорита не превышают одного на 1,6 миллиона. Для сравнения: вероятность стать жертвой удара молнии — один на 135 тысяч, автокатастрофы — один на 90.

К примеру, метеорит, упавший в Челябинске в феврале 2013 года, самый крупный за последние сто лет, непосредственно ни в кого не попал. Более 1600 человек пострадавших получили ранения от разбитых ударной волной оконных стекол

В 2016 году в Индии от загадочного взрыва погиб водитель автобуса в штате Тамилнад . Он умывался во дворе местного колледжа, когда послышался очень громкий хлопок. Ни дыма, ни огня, ни вспышки света никто не видел, но в окружающих домах повылетали стекла. Также остался небольшой кратер.

СМИ тогда писали о первой в истории гибели человека от метеорита, но эксперты не нашли на месте инцидента никаких внеземных обломков. Специалисты из НАСА, подключившиеся к расследованию, пришли к выводу, что кратер по форме и размеру не соответствует космическому ударному событию, и взрыв, скорее всего, имел вполне земную причину.

В единственной работе 1951 года, обобщающей все известные на тот момент данные о гибели и травмах людей и животных, предположительно, из-за падения метеоритов, приведены 14 случаев — от библейского "каменного дождя" до коровы, убитой в штате Пенсильвания , США, в 1938 году. Вещественные доказательства — фрагменты самих небесных тел — ни разу не упоминаются. Сейчас в реестре, который регулярно обновляется на сайте Гарвардского университета , 54 таких события.

Вещдоки

Пока не обнаружили документы из Сулеймании, был единственный доказанный случай травмы от космического объекта. Речь идет о Сулакогском, или, как его часто называют по имени пострадавшей, Ходжесского метеорита.

Вечером 30 ноября 1954 года Энн Элизабет Ходжес спала на диване у себя дома в городке Сулакога в штате Алабама . Фрагмент развалившегося в воздухе небесного тела весом около четырех килограммов пробил крышу и задел ее.

Подробности изложены в отчете, хранящемся в базе данных НАСА. Геологи подтвердили космическое происхождение Сулакогского метеорита, а его источником признали астероид (1685) Торо, открытый в 1948 году.