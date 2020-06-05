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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T00:32
https://ria.ru/20200605/1572549643.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6,5 миллиона
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572408258_0:0:2503:1408_1036x0_80_0_0_b31b11aa7ffefa63f4dca82be527aa1e.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6,5 миллиона

23:53 05.06.2020 (обновлено: 00:32 06.06.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 118 тысяч и превысило 6,5 миллиона, всего умерли более 387 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 118 526 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 4 288 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 6 535 354, число летальных исходов – 387 155.
Врач у окна в госпитале COVID-19
Вчера, 23:31Распространение нового коронавируса
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Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 3 084 517 и Европе – 2 230 706.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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