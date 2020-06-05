Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6,5 миллиона

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 118 тысяч и превысило 6,5 миллиона, всего умерли более 387 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 118 526 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 4 288 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 6 535 354, число летальных исходов – 387 155.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 3 084 517 и Европе – 2 230 706.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.