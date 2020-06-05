Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T23:46
https://ria.ru/20200605/1572549561.html
В ЛНА объяснили, почему отступили из города Тархуна
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929999_0:80:3001:1768_1036x0_80_0_0_c41bf20c83a520355434843725752d5f.jpg
РИА Новости

В ЛНА объяснили, почему отступили из города Тархуна

23:46 05.06.2020
2835
© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
КАИР, 5 июн – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара отступила из города Тархуна, чтобы не подвергать его разрушению, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Ранее в пятницу Правительство национального согласия (ПНС) объявило об установлении без боя контроля над городом Тархуна, бывшего главной базой ЛНА в операции по овладению столицы страны Триполи.
Военные в Ливии
4 июня, 16:22
В рядах боевиков в Ливии воюют сирийские террористы, заявили в МИД
По словам аль-Мисмари, ЛНА несколько дней назад "откликнулась на призывы ООН и дружеских государств отвести свои части на 60 километров от Триполи, чтобы дать возможность стартовать переговорам по прекращению огня". Однако, отметил он, силы ПНС при поддержке турецких БПЛА начали наносить удары по армии во время ее передислокации. По информации аль-Мисмари, в небе над Тархуной одновременно находилось шесть турецких ударных беспилотников.
"Ливийская национальная армия не хотела подвергать город Тархуну разрушению, так как он мог быть подвергнут воздушной бомбардировке, поэтому армия отошла в безопасное, хорошо защищенное место", - заявил аль-Мисмари в ходе своего экстренного видеообращения, транслируемого на официальных ресурсах ЛНА.
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
4 июня, 07:58
Силы ПНС Ливии заявили о контроле над двумя районами под Триполи
По словам аль-Мисмари, учитывая, что в боях на стороне ПНС участвуют Турция, "являющаяся членом НАТО, то это значит, что ЛНА фактически противостоит части Североатлантического альянса".
"Турцию не интересует Правительство национального согласия. Все что ее интересует, это ее природные ресурсы, установление контроля над рынком газа и нефти, а также над трубопроводом (в Средиземном море). (Глава ПНС Файез) Саррадж вовлек нас в международную авантюру", - сказал аль-Мисмари.
Силы Правительства национального согласия Ливии объявили в четверг о возвращении контроля над административными границами Триполи.
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
4 июня, 17:55
ПНС Ливии не намерено вести переговоры с Хафтаром
ЛНА в свою очередь заявила, что передислоцировала свои силы за пределы Триполи с целью успеха возобновления переговоров военного комитета (5+5).
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Вчера, 14:24
Маас оценил развитие ситуации в Ливии
1053323
Обсудить 0
Ахмед аль-МисмариПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарСредиземное мореНАТОЕвросоюзЛивияТурцияООНВ мире
Рекомендуем
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Посольство России ответило на предложение Госдепа уйти с Ближнего Востока
Флаг Соединенных Штатов Америки
США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США направили России проект по продлению оружейного эмбарго против Ирана
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
В Йемене тысячи человек пришли проститься с убитым стрингером Ruptly
Газокомпрессорная станция
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал — Европа
Морской порт Клайпеды
Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
Юлия Норкина
Певица Наталья Штурм рассказала о шоке от смерти Юлии Норкиной
Выдача пенсии
В ПФР рассказали о мошеннической схеме с "перерасчетом пенсий"
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
СМИ узнали о приказе Трампа сократить военный контингент в Германии
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
Лондон
Лондон может уступить в вопросе пошлин ЕС, сообщает СМИ
Гонконг
В МИД Китая высоко оценили заявление Захаровой по Гонконгу
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Солдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
В США нацгвардия наращивает присутствие в городах, сообщает СМИ
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19
08:54Венесуэла переходит к работе в режиме "неделя через неделю"
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
Лента новостейМолния