В ЛНА объяснили, почему отступили из города Тархуна

КАИР, 5 июн – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара отступила из города Тархуна, чтобы не подвергать его разрушению, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
По словам аль-Мисмари, ЛНА несколько дней назад "откликнулась на призывы ООН и дружеских государств отвести свои части на 60 километров от Триполи, чтобы дать возможность стартовать переговорам по прекращению огня". Однако, отметил он, силы ПНС при поддержке турецких БПЛА начали наносить удары по армии во время ее передислокации. По информации аль-Мисмари, в небе над Тархуной одновременно находилось шесть турецких ударных беспилотников.
"Ливийская национальная армия не хотела подвергать город Тархуну разрушению, так как он мог быть подвергнут воздушной бомбардировке, поэтому армия отошла в безопасное, хорошо защищенное место", - заявил аль-Мисмари в ходе своего экстренного видеообращения, транслируемого на официальных ресурсах ЛНА.
"Турцию не интересует Правительство национального согласия. Все что ее интересует, это ее природные ресурсы, установление контроля над рынком газа и нефти, а также над трубопроводом (в Средиземном море). (Глава ПНС Файез) Саррадж вовлек нас в международную авантюру", - сказал аль-Мисмари.
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ЛНА в свою очередь заявила, что передислоцировала свои силы за пределы Триполи с целью успеха возобновления переговоров военного комитета (5+5).
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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