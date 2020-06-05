В ЛНА объяснили, почему отступили из города Тархуна

"Ливийская национальная армия не хотела подвергать город Тархуну разрушению, так как он мог быть подвергнут воздушной бомбардировке, поэтому армия отошла в безопасное, хорошо защищенное место", - заявил аль-Мисмари в ходе своего экстренного видеообращения, транслируемого на официальных ресурсах ЛНА.