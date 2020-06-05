Автомобили приставов и ФСИН оборудуют "мигалками"

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении перечня транспортных средств, которые оборудуются спецсигналами, соответствующий документ опубликован в пятницу на портале нормативно-правовых актов.
"...Перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, …дополнить пунктом ФСИН России, ФССП России", - сообщается в документе.
Ранее автомобили этих ведомств не оборудовались световыми маячками при соответствующей цветовой маркировке автомобилей.