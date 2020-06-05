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2020-06-05T23:43
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Автомобили приставов и ФСИН оборудуют "мигалками"
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РИА Новости

Автомобили приставов и ФСИН оборудуют "мигалками"

23:43 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпецсигнал на крыше автомобиля
Спецсигнал на крыше автомобиля
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Спецсигнал на крыше автомобиля . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении перечня транспортных средств, которые оборудуются спецсигналами, соответствующий документ опубликован в пятницу на портале нормативно-правовых актов.
"...Перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, …дополнить пунктом ФСИН России, ФССП России", - сообщается в документе.
Ранее автомобили этих ведомств не оборудовались световыми маячками при соответствующей цветовой маркировке автомобилей.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
30 января, 15:08
Путин увеличил число машин с "мигалками" в администрации президента
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Владимир ПутинОбщество
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