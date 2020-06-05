Совбез ООН продлил эмбарго на поставки оружия в Ливию

"Совет Безопасности, ссылаясь на свою резолюцию 1970 (2011), налагающую эмбарго на поставки оружия в Ливию, и … на свои резолюции 2292 (2016), 2357 (2017), 2420 (2018) и 2473 (2019), касающиеся строгого соблюдения эмбарго на поставки оружия в открытом море у побережья Ливии…, а также на состоявшуюся 19 января 2020 года Берлинскую конференцию по Ливии постановляет продлить разрешения, изложенные в резолюции 2473 еще на 12 месяцев с даты принятия настоящей резолюции", - говорится в резолюции, копия которой есть в распоряжении РИА Новости.