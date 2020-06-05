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2020-06-05T23:39
https://ria.ru/20200605/1572549472.html
Совбез ООН продлил эмбарго на поставки оружия в Ливию
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РИА Новости

Совбез ООН продлил эмбарго на поставки оружия в Ливию

23:39 05.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ООН, 5 июн - РИА Новости. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении действия эмбарго на поставки оружия Ливии.
Голосование транслировалось на сайте ООН.
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"Совет Безопасности, ссылаясь на свою резолюцию 1970 (2011), налагающую эмбарго на поставки оружия в Ливию, и … на свои резолюции 2292 (2016), 2357 (2017), 2420 (2018) и 2473 (2019), касающиеся строгого соблюдения эмбарго на поставки оружия в открытом море у побережья Ливии…, а также на состоявшуюся 19 января 2020 года Берлинскую конференцию по Ливии постановляет продлить разрешения, изложенные в резолюции 2473 еще на 12 месяцев с даты принятия настоящей резолюции", - говорится в резолюции, копия которой есть в распоряжении РИА Новости.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарЛивияООНВ мире
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