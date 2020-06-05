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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T02:33
https://ria.ru/20200605/1572549363.html
В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1036x0_80_0_0_1a0b7488181aa752cdee38a65a9c0cf2.jpg
РИА Новости

В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом

23:31 05.06.2020 (обновлено: 02:33 06.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. В столице за сутки умерли 58 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
Накануне жертвами COVID-19 в Москве стали 57 человек.
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Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в столице достигло 2864.
Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.
За все время пандемии в городе выявили 191 тысячу заболевших COVID-19, при этом около 97 тысяч пациентов излечились.
В России общее число инфицированных достигло 450 тысяч, порядка 212 тысяч из них излечились, более 5,5 тысячи скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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