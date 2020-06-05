В Мали ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Северной Африке

ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Лидер террористической организации "Аль-Каида"* в Северной Африке Абдельмалек Друкдаль и люди из его окружения нейтрализованы в результате операции на севере Мали, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.
"Французские силы при поддержке партнеров 3 июня нейтрализовали эмира "Аль-Каиды* в странах исламского Магриба" (AQMI) Абдельмалека Друкдаля и многих его близких сотрудников в ходе операции на севере Мали", - написала Парли в своем аккаунте в сети Twitter.
Она отметила, что Друкдаль "руководил всеми группами "Аль-Каиды"* в Северной Африке и в районе Сахеля".
*Запрещенная в России террористическая организация