США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты

"Когда губернатор штата Нью-Йорк объявил о введении чрезвычайного положения в связи с растущей пандемией COVID-19, мы обратились с просьбой вернуть указанную собственность для использования персоналом миссии в целях снижения риска, связанного с распространением коронавируса. В этой связи Миссии США была направлена вербальная нота", - сказал Кузьмин.

"Мы надеялись, что по крайней мере гуманитарные соображения, не говоря уже о юридических обязательствах, будут преобладать над политическими мотивами. Но Соединенные Штаты не ответили на вербальную ноту российской миссии, сообщив нашему посольству в Вашингтоне, что нам не следует ждать положительного ответа", - указал дипломат.