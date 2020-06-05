СМИ узнали о приказе Трампа сократить военный контингент в Германии

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести 9,5 тысячи членов военного контингента США из Германии, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
Издание отмечает, что сейчас в Германии размешены 34,5 тысячи военнослужащих США.
Трамп также распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военных до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.
Отмечается, что обсуждение данного сокращения велось в США с сентября и не связано с решением канцлера Германии Ангелы Меркель не принимать участие в очном саммите G7 в июне.