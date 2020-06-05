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2020-06-05T23:17
https://ria.ru/20200605/1572549103.html
СМИ узнали о приказе Трампа сократить военный контингент в Германии
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РИА Новости

СМИ узнали о приказе Трампа сократить военный контингент в Германии

23:17 05.06.2020
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© AP Photo / dpa/Ingo WagnerРазгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
© AP Photo / dpa/Ingo Wagner
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести 9,5 тысячи членов военного контингента США из Германии, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
Издание отмечает, что сейчас в Германии размешены 34,5 тысячи военнослужащих США.
Трамп также распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военных до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.
Отмечается, что обсуждение данного сокращения велось в США с сентября и не связано с решением канцлера Германии Ангелы Меркель не принимать участие в очном саммите G7 в июне.
В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщает, что часть выведенных из Германии войск будут перенаправлены в Польшу и другие союзные государства, а другая часть вернется в США.
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