Посольство России ответило на предложение Госдепа уйти с Ближнего Востока

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне раскритиковало госдепартамент США за предложение России уйти с Ближнего Востока.
Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль".
"Обратили внимание на адресованный России призыв замгоссекретаря Д. Шенкера "уйти с Ближнего Востока" в контексте рассуждений о якобы деструктивной роли нашей̆ страны в Сирии. Хотели бы напомнить, что российские военные находятся в САР по приглашению правительства", - говорится в заявлении посольства.
"В этой связи вопрос к г-ну Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране США? Притом, что ни законные власти, ни СБ ООН не давали санкции на размещение там американских войск", - добавили в посольстве.
Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлением страны.
Коалиция во главе с США с 2014 года проводит военные операции против ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, Ираке, Афганистане и ряде других мест, причем в Сирии действует без согласия официальных властей страны. В Вашингтоне это объяснили якобы неспособностью сирийских властей вести борьбу с ИГ. В Дамаске называют действия США оккупацией и считают истинной причиной пребывания американских войск контроль над нефтяными месторождениями.