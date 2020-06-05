Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T23:18
https://ria.ru/20200605/1572549066.html
Посольство России ответило на предложение Госдепа уйти с Ближнего Востока
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568154218_0:367:2952:2027_1036x0_80_0_0_6d71bd691a8389f7168fdb77cedc036c.jpg
РИА Новости

Посольство России ответило на предложение Госдепа уйти с Ближнего Востока

23:16 05.06.2020 (обновлено: 23:18 05.06.2020)
9968
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне раскритиковало госдепартамент США за предложение России уйти с Ближнего Востока.
Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль".
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 09:23
Слуцкий ответил на заявления Госдепа о роли России на Ближнем Востоке
"Обратили внимание на адресованный России призыв замгоссекретаря Д. Шенкера "уйти с Ближнего Востока" в контексте рассуждений о якобы деструктивной роли нашей̆ страны в Сирии. Хотели бы напомнить, что российские военные находятся в САР по приглашению правительства", - говорится в заявлении посольства.
"В этой связи вопрос к г-ну Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране США? Притом, что ни законные власти, ни СБ ООН не давали санкции на размещение там американских войск", - добавили в посольстве.
Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлением страны.
Коалиция во главе с США с 2014 года проводит военные операции против ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, Ираке, Афганистане и ряде других мест, причем в Сирии действует без согласия официальных властей страны. В Вашингтоне это объяснили якобы неспособностью сирийских властей вести борьбу с ИГ. В Дамаске называют действия США оккупацией и считают истинной причиной пребывания американских войск контроль над нефтяными месторождениями.
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Вчера, 16:29Война в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
18171075
Обсудить 19
РоссияБлижний ВостокСовет Безопасности ООНСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Никаких интересов у народа российского там нет...предложение госдепа отвечает интересам россиян.
6 июня, 03:48
ГЛГеннадий Лимузинов
1010125
Рекомендуем
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
В Йемене тысячи человек пришли проститься с убитым стрингером Ruptly
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД отреагировал на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Флаг Соединенных Штатов Америки
США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США направили России проект по продлению оружейного эмбарго против Ирана
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе призвали Россию "убраться" с Ближнего Востока
Выдача пенсии
В ПФР рассказали о мошеннической схеме с "перерасчетом пенсий"
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
СМИ узнали о приказе Трампа сократить военный контингент в Германии
Газокомпрессорная станция
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал — Европа
Военнослужащие Ливийской национальной армии
В ЛНА объяснили, почему отступили из города Тархуна
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Зона берегового пересечения вблизи Любмина, Германия. Март 2020 года
Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по выходу из самоизоляции
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19
08:54Венесуэла переходит к работе в режиме "неделя через неделю"
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
Лента новостейМолния