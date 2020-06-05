Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

Отмечается, что Ростуризму передаются функции по выработке и реализации госполитики и нормативному регулированию в сфере туризма и туристической деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений регулирования туристической деятельности, а также функции государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.