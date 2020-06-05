Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-06-05T23:10
https://ria.ru/20200605/1572549007.html
Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/90/1563469093_0:361:2926:2007_1036x0_80_0_0_778c95f341e7fadb193e271f7ce69a25.jpg
РИА Новости

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

23:10 05.06.2020
6855
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВозле здания Дома правительства РФ
Возле здания Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Возле здания Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В сентябре 2018 года Ростуризм был передан от министерства культуры в ведение министерства экономического развития.
Сотрудница санатория
1 июня, 14:23Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор и Ростуризм согласовали правила открытия отелей
"Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации", - говорится в документе.
Отмечается, что Ростуризму передаются функции по выработке и реализации госполитики и нормативному регулированию в сфере туризма и туристической деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений регулирования туристической деятельности, а также функции государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
3 июня, 12:27Туризм
Ростуризм предложит более 20 новых туристических направлений по России
31222123
Обсудить 1
ТуризмТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Владимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Молодые люди катаются на набережной в Ялте
В Крыму назвали предварительные сроки открытия региона для туристов
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Флаг Соединенных Штатов Америки
США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам
Лобби отеля The Romanos, Греция
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Греции
Газокомпрессорная станция
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал — Европа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19
08:54Венесуэла переходит к работе в режиме "неделя через неделю"
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
Лента новостейМолния