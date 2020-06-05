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2020-06-05T23:09
https://ria.ru/20200605/1572548978.html
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
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РИА Новости

Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

23:09 05.06.2020
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© AP Photo / Marcos MorenoНефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
© AP Photo / Marcos Moreno
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана, впервые введенное в 2012 году, говорится в документе, который распространил Белый дом.
"Я определил... что имеется достаточное количество нефти и нефтепродуктов из стран, помимо Ирана, что это позволяет значительно сократить объем нефти и нефтепродуктов, которые приобретаются у Ирана", - говорится в определении, которое Трамп направил госсекретарю Майку Помпео и министрам финансов и энергетики США.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоДональд ТрампСовет Безопасности ООНЕвросоюзИранСШАВ мире
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