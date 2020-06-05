Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T08:01
https://ria.ru/20200605/1572548772.html
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал — Европа
https://cdn24.img.ria.ru/images/17463/16/174631691_0:162:2500:1568_1036x0_80_0_0_6eaa1c02b5111af904dc4da8fe322104.jpg
РИА Новости

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал — Европа

23:03 05.06.2020 (обновлено: 08:01 06.06.2020)
15688
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал — Европа, говорится в сообщении польского Управления регулирования энергетики (URE).
"Глава URE утвердил тариф на услуги по передаче природного газа на 2021 год по польскому участку системы транзитных газопроводов Ямал — Европа, принадлежащему EuRoPol GAZ", — говорится в сообщении.
Баннер с логотипом Польской нефтяной и газовой компании PGNiG
2 июня, 18:32
"Газпром" обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши
Тариф для газового оператора Gaz-System на вход газа в Польшу повышен на 10-13% в зависимости от вида топлива. Тариф в точках выхода увеличится на 0,1%.
"Повышение ставок стало результатом значительных стратегических инвестиций, осуществляемых Gaz-System, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши", — говорится в управлении.
Для газового оператора EuRoPol GAZ тариф за транспортировку высокометанового газа вырос на 16,5% по отношению к действующему тарифу.
URE поясняет, что введение в действие тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по передаче газа на 16,5% относительно действующего в настоящее время тарифа.
Работа на газопроводе Ямал-Европа
28 мая, 08:00
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
1554247737
Обсудить 9
Gaz-SystemЯмал-Европа (газопровод)ЕвропаВ мире
Популярные комментарии
И эти останутся с реверсом...
5 июня, 23:18
YSYar S
3210001
50% EuRoPol GAZ принадлежит Газпрому. А так как транспортировка включена в себестоимость, то Европе придется больше платить. Интересно, как европейцы отреагируют на действия Польши. Думаю, Газпрому не было нужды поднимать тариф.
5 июня, 23:18
НННиколай Н
2502003
Рекомендуем
Юлия Норкина
Певица Наталья Штурм рассказала о шоке от смерти Юлии Норкиной
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Электронное табло с символикой доллара в Москве
Эксперты объяснили, почему доллар стал основной резервной валютой в мире
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Военнослужащие США во время акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город "группу людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19
08:54Венесуэла переходит к работе в режиме "неделя через неделю"
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
Лента новостейМолния