Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал — Европа

"Глава URE утвердил тариф на услуги по передаче природного газа на 2021 год по польскому участку системы транзитных газопроводов Ямал — Европа, принадлежащему EuRoPol GAZ", — говорится в сообщении.

Тариф для газового оператора Gaz-System на вход газа в Польшу повышен на 10-13% в зависимости от вида топлива. Тариф в точках выхода увеличится на 0,1%.

"Повышение ставок стало результатом значительных стратегических инвестиций, осуществляемых Gaz-System, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши", — говорится в управлении.

Для газового оператора EuRoPol GAZ тариф за транспортировку высокометанового газа вырос на 16,5% по отношению к действующему тарифу.