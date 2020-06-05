В Крыму назвали предварительные сроки открытия региона для туристов

Молодые люди катаются на набережной в Ялте. Архивное фото

Молодые люди катаются на набережной в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Крымские отели, санатории и пансионаты смогут открыться для приема туристов из других регионов России с 1 июля в случае согласования даты и условий с федеральными структурами, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что санатории, пансионаты и отели Крыма с медицинской лицензией смогут начать работу с 15 июня, но только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора . Подготовку к открытию отели, санатории и пансионаты, готовые к выполнению санитарных требований, могут начать с 1 июня.

"Мы предполагаем ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медлицензией, ориентировочно 1 июля — открытие межсубъектового туризма, однако это зависит от согласования с федеральными структурами, которое мы ждем со дня на день", — приводит слова министра курортов и туризма региона Вадима Волченко пресс-служба.

Согласно разработанному поэтапному плану работы туристической отрасли полуострова, межрегиональный туризм будет возможен уже в июле при условии соблюдения объектами рекомендаций Роспотребнадзора и стабильной эпидемиологической ситуации на полуострове, отметили в ведомстве.

В соседнем регионе, Севастополе , планируют с 15 июня открытие отелей и санаториев при условии тестирования на COVID-19 въезжающих в город туристов, сообщили ранее власти региона.