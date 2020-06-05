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2020-06-05T23:02
https://ria.ru/20200605/1572548723.html
В Крыму назвали предварительные сроки открытия региона для туристов
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РИА Новости

В Крыму назвали предварительные сроки открытия региона для туристов

23:02 05.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМолодые люди катаются на набережной в Ялте
Молодые люди катаются на набережной в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Молодые люди катаются на набережной в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Крымские отели, санатории и пансионаты смогут открыться для приема туристов из других регионов России с 1 июля в случае согласования даты и условий с федеральными структурами, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что санатории, пансионаты и отели Крыма с медицинской лицензией смогут начать работу с 15 июня, но только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Подготовку к открытию отели, санатории и пансионаты, готовые к выполнению санитарных требований, могут начать с 1 июня.
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"Мы предполагаем ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медлицензией, ориентировочно 1 июля — открытие межсубъектового туризма, однако это зависит от согласования с федеральными структурами, которое мы ждем со дня на день", — приводит слова министра курортов и туризма региона Вадима Волченко пресс-служба.
Согласно разработанному поэтапному плану работы туристической отрасли полуострова, межрегиональный туризм будет возможен уже в июле при условии соблюдения объектами рекомендаций Роспотребнадзора и стабильной эпидемиологической ситуации на полуострове, отметили в ведомстве.
В соседнем регионе, Севастополе, планируют с 15 июня открытие отелей и санаториев при условии тестирования на COVID-19 въезжающих в город туристов, сообщили ранее власти региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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