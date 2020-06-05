Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T01:17
https://ria.ru/20200605/1572548674.html
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в городе и в онлайн-формате
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572548080_0:91:1500:935_1036x0_80_0_0_3f62a660873aa84015175cf1c4b65a90.jpg
РИА Новости

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в городе и в онлайн-формате

23:00 05.06.2020 (обновлено: 01:17 06.06.2020)
422
© РИА Новости / Алексей МайшевМонтаж павильона к книжному фестивалю "Красная площадь"
Монтаж павильона к книжному фестивалю Красная площадь
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Книжный фестиваль "Красная площадь" состоится с 6 по 8 июня 2020 года. Книголюбы смогут посетить мероприятие и посмотреть трансляции онлайн. Впервые его можно будет увидеть из любой точки мира.
Самый камерный фестиваль за всю его шестилетнюю историю продлится лишь три дня, с 12.00 до 22.00. Будет обеспечен ограниченный режим посещений со всеми мерами безопасности.
Многие участники фестиваля перечислят 10% прибыли, полученной от продажи книг, в фонд "Правмир", который собирает средства на помощь врачам, борющимся с COVID-19. Организаторы фестиваля также сделают пожертвования.
Около 200 издательств представят книги на площадках по разделам: "Детская и образовательная литература", "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Музейная линия", "История отечества" и "Библиотека".
На "Главной сцене" выступят известные писатели, актеры и музыканты. Здесь же состоится суперфинал литературного конкурса России "Живая классика".
На фестивале гости увидят Нонну Гришаеву и Яну Чурикову, артиста Александра Олешко, режиссера Ивана Вырыпаева и других звезд. Подробнее о программе трех дней книжно-театрального события можно узнать на сайте мероприятия.

Как пройти на "Красную площадь"

В связи с введенными столичными властями ограничениями гостей литературного праздника на Красной площади ждут в определенные часы. Планировать день и время посещения придется заранее. Вход на фестиваль традиционно бесплатный.
Каждый из трех дней фестиваля разделен на пять сеансов: с 11.30 до 14.00, с 14.00 до 16.00, с 16.00 до 18.00, с 18.00 до 20.00 и с 20.00 до 22.00.
Алексей Кортнев о вопросе РИА Новости и новой песне о графике прогулок
4 июня, 18:58
Алексей Кортнев песней ответил РИА Новости на вопрос о графике прогулок
Для посещения праздника необходимо выбрать удобную дату и время сеанса на сайте, зарегистрироваться и получить билет, сохранить электронное письмо с подтверждением и показать при входе на фестиваль. Важно не забыть перед выходом из дома получить цифровой пропуск, используя тип "Разовая поездка в иных целях, в том числе поездка до места прогулки".
Организаторы – Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Российский книжный союз при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы.
000000
Обсудить 0
Александр ОлешкоКнижный фестиваль "Красная площадь"Нонна ГришаеваЯна ЧуриковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Актер Станислав Садальский
Садальский рассказал, как Кокшенов боролся с недугом
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
В Нижегородской области начали регистрацию для голосования по поправкам
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов заявил, что ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19
08:54Венесуэла переходит к работе в режиме "неделя через неделю"
08:44В Республике Алтай выявили девять новых случаев COVID-19
08:42В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:42Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
08:42Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
Лента новостейМолния