Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в городе и в онлайн-формате

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Книжный фестиваль "Красная площадь" состоится с 6 по 8 июня 2020 года. Книголюбы смогут посетить мероприятие и посмотреть трансляции онлайн. Впервые его можно будет увидеть из любой точки мира.

Самый камерный фестиваль за всю его шестилетнюю историю продлится лишь три дня, с 12.00 до 22.00. Будет обеспечен ограниченный режим посещений со всеми мерами безопасности.

Многие участники фестиваля перечислят 10% прибыли, полученной от продажи книг, в фонд "Правмир", который собирает средства на помощь врачам, борющимся с COVID-19. Организаторы фестиваля также сделают пожертвования.

Около 200 издательств представят книги на площадках по разделам: "Детская и образовательная литература", "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Музейная линия", "История отечества" и "Библиотека".



На фестивале гости увидят Нонну Гришаеву и Яну Чурикову, артиста Александра Олешко, режиссера Ивана Вырыпаева и других звезд. Подробнее о программе трех дней книжно-театрального события можно узнать на На "Главной сцене" выступят известные писатели, актеры и музыканты. Здесь же состоится суперфинал литературного конкурса России "Живая классика".На фестивале гости увидят Нонну Гришаеву и Яну Чурикову, артиста Александра Олешко, режиссера Ивана Вырыпаева и других звезд. Подробнее о программе трех дней книжно-театрального события можно узнать на сайте мероприятия.

Как пройти на "Красную площадь"

В связи с введенными столичными властями ограничениями гостей литературного праздника на Красной площади ждут в определенные часы. Планировать день и время посещения придется заранее. Вход на фестиваль традиционно бесплатный.

Каждый из трех дней фестиваля разделен на пять сеансов: с 11.30 до 14.00, с 14.00 до 16.00, с 16.00 до 18.00, с 18.00 до 20.00 и с 20.00 до 22.00.

Для посещения праздника необходимо выбрать удобную дату и время сеанса на сайте , зарегистрироваться и получить билет, сохранить электронное письмо с подтверждением и показать при входе на фестиваль. Важно не забыть перед выходом из дома получить цифровой пропуск, используя тип "Разовая поездка в иных целях, в том числе поездка до места прогулки".