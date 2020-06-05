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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T23:22
https://ria.ru/20200605/1572548633.html
Медик раскрыла детали лечения зараженных коронавирусом в барокамере
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РИА Новости

Медик раскрыла детали лечения зараженных коронавирусом в барокамере

22:58 05.06.2020 (обновлено: 23:22 05.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Улучшения у пациентов реанимационного отделения, больных коронавирусом, наступают уже после первого сеанса в барокамере, сообщила журналистам в пятницу ведущий научный сотрудник отделения гипербарической оксигенации НИИ имени Н. В. Склифосовского Ольга Левина.
Ранее сообщилось, что в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского проведено уже 108 сеансов в барокамере для 25 пациентов, больница стала первым медучреждением в России, внедрившим эту методику для лечения пациентов с COVID-19. Врачи отмечают, что у пациентов после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови. Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты. Все это способствует выздоровлению пациентов.
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"По нашему опыту, улучшение состояния наступает уже после первого сеанса, достаточно четырех-пяти сеансов, чтобы пациент вышел на другой уровень самочувствия, естественно, в комплексе с другим лечением", — рассказала Левина.
По ее словам, сеанс длится 50-60 минут один раз в сутки. "Это принципиальное различие, потому что ИВЛ — это протез легких, ИВЛ за человека дышит. У нас человек продолжает дышать своими легкими, но только за счет того, что повышенное атмосферное давление позволяет насытить плазму кислородом, причем парциальное давление кислорода повышается в несколько раз. Это имеет огромный лечебный эффект", — добавила Левина, отвечая на вопрос о различии методов лечения в барокамере и на ИВЛ.
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Директор НИИ им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков отметил, что все пациенты, которые находятся в барокамере, — с угрозой летального исхода, поступающие из тяжелых реанимаций, но не находящиеся на ИВЛ. Кроме того, он добавил, что есть исследования, что не всем пациентом этот метод может подойти, потому что закладывает уши, но в больнице таких пациентов не было.
"Подается большее давление кислорода, таким образом растворимость газов меняется в артериальной крови и насыщение различных органов и тканей кислородом становится гораздо выше, гораздо интенсивнее туда кислород поступает. В первую очередь в головной мозг — это главный орган, который нужен человеку. Пациенты субъективно чувствуют себя лучше в барокамере, и одним из таких маркеров является то, что они там засыпают. Они могут спокойно поспать, не думая о том, как им вздохнуть, и о том, что они переживают в реанимационных отделениях, где весь ритм жизни заключается в том, что они либо лежат на животе и дышат на вспомогательной вентиляции легких, в специальной маске, или высокопоточным кислородом", — добавил Петриков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей ПетриковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоОбщество
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